Von Kai Wessel

Lübbecke(WB). Als der Abschied nahte, standen Sándor Fesüs (75) die Tränen in den Augen. Der Senior aus Tiszakécske war eine Woche lang mit zwei Landsleuten auf Einladung des Lübbecker Jägerstammtisches zu Gast am Wiehen. Sogar zu Ehrenkanonieren der Artillerie wurden die Ungarn ernannt.

In wenigen Tagen, am Freitag, 19. Juli, wird das 30-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft auf dem Kummerbrink gefeiert. Vorab hatte der Lübbecker Stammtisch Oberjägermeister Sándor Fesüs sowie István Szántó und Krisztián Bagaméri eingeladen. Das Programm war so umfangreich, dass Sándor Fesüs auf der Fahrt von Termin zu Termin gerne mal ein Nickerchen hielt.

Eine Jagd durfte nicht fehlen. Dieter Pott, Leiter des Lübbecker Hegeringes, hatte bei der Unteren Jagdbehörde die nötigen Jagdscheine organisiert. Fuchs, Reh und ein Wildschwein blieben auf der Strecke. Das Jagdglück der Ungarn wurde auf der Ernst-Ludwig-Höhe auf dem Gelände der Barre-Brauerei gefeiert, im Beisein des Bürgermeister-Ehepaares und des Jagdhornbläsercorps’. Christoph Barre gab auf dem Fest seine eigenen Ungarn-Erfahrungen zu Protokoll: »Wer einmal in Tiszakécske gewesen ist, der weiß, was Gastfreundschaft ist.«

Da wollte der Jägerstammtisch nicht nachstehen. Von einem kleinen Detail wusste Städtefreundschaft-Urgestein Ernst Ober-Entgelmeier (77) zu berichten. An den Häusern, in denen die Gäste übernachteten, hätten ungarische Fahnen geweht: »Ich hab’ mal eine vom Bürgermeister von Tiszakécske bekommen.«

Gut untergebracht erwartete die ungarischen Gäste außer Jagdfreuden das, was im Reiseführer unter Land und Leute oder auch Folklore zu finden ist. Neben einer Besichtigung der Brauerei und der Eilhauser Königsmühle gab es einen Abstecher zum Porsche-Treffen bei Schling und eine Führung durch Lübbeckes Innenstadt. Höhepunkt war eine Fahrt mit den Bürgerschützen zum Freischießen nach Minden. Hier wurden die Ehrengäste aus Ungarn von Stadtmajor Achim Pecher auf Ungarisch begrüßt. Dann durften sie auf dem Wagen der Artillerie durch Minden fahren und den Schaulustigen zuwinken. »Das war für sie ein unvergessliches Ereignis«, sagt Ernst Ober-Entgelmeier. Am Tag des Abschieds hätten die Ungarn Tränen in den Augen gehabt.

Hegering-Chef Dieter Pott bestätigte, dass die Erlebnisse großen Eindruck bei den Gästen hinterlassen hätten. Im September soll es zu einem Gegenbesuch in Tiszakécske kommen. Bei der Verständigung muss dann wohl wieder improvisiert werden. Nach Auskunft von Dieter Pott sei Ungarisch annähernd so kompliziert wie Chinesisch. Nur gut, dass Sándor Fesüs (75) dank der Städtepartnerschaft inzwischen etwas Deutsch spricht. Und die Lübbecker Gastfreundschaft kam wohl auch ohne viele Worte gut an.