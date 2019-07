Lübbecke (WB). Die Entsorgungsleistungen der Firma Aussieker, gelegen an der Lübbecker Benzstraße, werden seit dem 1. Juli von den Betreibern der Pohlschen Heide in Hille, der Kreisabfall-Verwertungsgesellschaft (KAVG), geführt. Das teilt der Kreis Minden-Lübbecke mit.

Uwe Aussieker, Betreiber des seit 1971 ansässigen Entsorgungsbetriebs in Lübbecke, geht nach mehr als 40 Jahren in den Ruhestand. Da eine Übernahme im Familienkreis nicht zu realisieren war, ist der mittlerweile 70-Jährige froh, für seine Kunden und Mitarbeiter eine gute Übernahmelösung gefunden zu haben: »Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren in enger Kooperation mit der KAVG auf der Pohlschen Heide. Der Großteil der in Lübbecke angelieferten Abfälle wird dort weiterverwertet«, so Aussieker, dem besonders am Herzen lag, dass seine langjährigen Mitarbeiter und die gute Reputation erhalten bleiben.

Seit Mitte der 1990er-Jahre habe sich der Wertstoffhof und Containerdienst Aussieker über die Grenzen Lübbeckes hinaus einen guten Ruf bei Privatleuten und klein- und mittelständischen Betrieben erarbeitet, die hier vom Grünabfall bis zu Elektro- oder Metallschrott beinahe alle Abfälle anliefern können. »Uns war wichtig, den Kunden weiter das gewohnte Serviceniveau und Angebot bieten zu können«, sagt Thomas Kropp, Prokurist der KAVG Minden-Lübbecke.

»Wir haben als kommunaler Betrieb die Aufgabe, das Abfallwirtschaftskonzept des Kreises umzusetzen. Deshalb gab es seit einiger Zeit die Überlegung, im Bereich Lübbecke/Espelkamp entweder einen eigenen Wertstoffhof zu eröffnen oder einen bestehenden Anbieter zu übernehmen. Dass sich jetzt diese Gelegenheit bot, den Wertstoffhof Aussieker fortzuführen, ist für beide Seiten die ideale Lösung.«

Öffnungszeiten bleiben bestehen

Auch die Kunden müssen sich nicht anpassen: Die Öffnungszeiten bleiben ebenso wie der langjährige Mitarbeiterstamm. Hilfreich sei auch die eingespielte Arbeitsteilung mit und auf der Pohlschen Heide. Dort arbeitet die KAVG eng mit dem AML (Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises) und der GVA (Gesellschaft zur Verwertung von Abfällen) zusammen. Auch in Lübbecke operieren die Unternehmen gemeinsam: Der AML übernimmt das Grundstück des Wertstoffhofes, die KAVG die Betriebsmittel und Fahrzeuge und der GVA ist zukünftig für den Betrieb des Containerdienstes zuständig.

Uwe Aussieker ist sehr zufrieden mit der Lösung und er wünscht sich, »dass viel, viel mehr Generationswechsel oder Betriebsübergänge in kleinen Betrieben so problemlos und positiv über die Bühne gehen wie bei uns.« Ihm bleibe nun endlich mehr Zeit für den eigenen Garten und den Urlaub an der Nordsee.