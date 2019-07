Lübbecke-Gehlenbeck (WB). In der Gehlenbecker Kirche ist es zu einer Straftat gekommen. Nach Polizeiangaben ist das Fürbittenbuch aus der St.-Nikolaus-Kirche gestohlen worden. Der Kirchenvorstand erstattete Anzeige bei der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betraten die Täter am Freitag, 5. Juli, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 18 Uhr den für Besucher frei zugänglichen Raum im Turm und nahmen das dort ausgelegte Buch an sich. Bei einer Suche im Umfeld der Kirche fand sich kein Hinweis auf den Verbleib.

In der zurückliegenden Zeit hatte Verantwortliche in dem Raum bereits mehrfach Spuren von Vandalismus gefunden. So wurden Flyer angezündet oder es fanden sich im Fürbittenbuch Schmierereien. Die Polizei bittet Zeugen sich bei den Beamten unter Telefon 0571/88660 zu melden.