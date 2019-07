Lübbecke (WB). Ein Kradfahrer schwebt nach einem Unfall auf der B239 in Lübbecke in Lebensgefahr.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Samstagmittag auf der Berliner Straße in Höhe der Brauerei Barre in Richtung Horst Höhe unterwegs.

»Ausgangs einer leichten Linkskurve kam er auf regennasser Fahrbahn zu Fall, rutschte samt Krad in den Gegenverkehr und letztlich gegen eine Bordsteinkante. Dabei zog er sich schwere innere Verletzungen zu«, so die Polizei. Er wurde an Ort und Stelle notärztlich erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Lübbecke gebracht. Er schwebt in Lebensgefahr.

Die B239 wurde in Höhe der Unfall für etwa 20 Minuten teilgesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache dauern an. Sachdienliche Hinweise an Polizei Minden, 0571/88660.