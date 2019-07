Von Kathrin Kröger

Lübbecke (WB). Fast fünf Wochen liegt es zurück, dass die Big Band der Bundeswehr ein zweites Mal den Marktplatz zur Bühne gemacht hat. Doch die Erinnerung an den unvergesslichen sommerlichen Musikgenuss ist noch so lebendig wie am Tag danach.

Peter Schmüser, Geschäftsführer des veranstaltenden Vereins Lübbecke Marketing, geriet ins Schwärmen. »Wir – und damit beziehe ich Maik Brune als Veranstaltungskoordinator ausdrücklich mit ein – sind immer noch begeistert von der Atmosphäre des Abends und von der großen Spendenbereitschaft der Bürger«, sagte er bei der offiziellen Bekanntgabe der Spendensumme und der symbolischen Übergabe an die beiden Nutznießer.

40.600 Euro kommen zusammen

40.600 Euro kamen zusammen. Dafür sorgten nicht nur die 3500 Besucher des umjubelten Konzertes – allein am Abend selbst konnten 21.700 Euro gesammelt werden – sondern auch die spendablen heimischen Unternehmen, die im Vorfeld dem Ereignis durch finanzielle Unterstützung Beifall gezollt hatten.

Das Geld geht jeweils zur Hälfte an die Tafel Lübbecker Land, die jede Woche bedürftige Menschen in den sechs Kommunen des Altkreises Lübbecke mit Lebensmitteln versorgt, und an das Projekt »Bildungspartnerschaften in Lübbecke«, das auf eine nachhaltige Verbesserung der Bildungssituation für Kinder an den Lübbecker Grundschulen abzielt.

Neues Kühlfahrzeug kann angeschafft werden

Anja Ruschmeier als Repräsentantin der »Bildungspartnerschaften in Lübbecke« konnte bereits einen konkreten Verwendungszweck für die Spende nennen. Unter dem Motto »Gesund leben in Lübbecke« wird in ein jeweiliges Projekt an den Grundschulen der Stadt investiert. Als Beispiel nannte Ruschmeier die Finanzierung einer psychologischen Hilfskraft für förderungsbedürftige Kinder an der Regenbogenschule. Jürgen Obernolte vom Förderverein der Tafel Lübbecker Land sagte, dass die 20.300 Euro in die Anschaffung eines neuen Kühlfahrzeuges gingen.

Peter Schmüser machte zum Abschluss der Spendenübergabe Hoffnung auf ein drittes Konzert der Big Band in Lübbeckes guter Stube. »Nach diesem großen Erfolg werden wir nun alles daran setzen, in zwei oder drei Jahren dieses Musikereignis nochmals zu wiederholen.«