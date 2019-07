Lübbecke (WB). Mit einem festlichen Abendprogramm haben 360 Absolventen aus 24 Klassen des Berufskollegs Lübbecke ihren Abschluss in der Stadthalle gefeiert. Die Schüler kommen aus den Berufsfeldern Ernährung und Versorgung, Gesundheit und Soziales sowie aus dem gewerblich-technischen und dem kaufmännisch-verwaltenden Bereich.

Für besondere Leistungen wurden 27 Absolventen mit Buchprämien geehrt. Die Abschlussfeier wurde von einigen Schülern unter der Leitung von Oberstudienrat Oliver Sanke musikalisch begleitet. Auszubildender Raffael Biermann eröffnete auf dem Klavier mit »Take Five« von Dave Brubeck jazzig-schwungvoll den Abend.

Im Anschluss begrüßte Schulleiter Stefan Becker das Publikum, darunter die geladenen Gäste Cornelia Schöder (Kreisdirektorin des Kreises Minden-Lübbecke), Günter Leßmann (Agentur für Arbeit), Christel Senckel (stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Espelkamp), Sven Stallmann (Volksbank Lübbecker Land eG), Dr. Axel Berger (Einzelhandelsverband) und Karl-Heinz von der Ahe (ehemaliger stellvertretender Schulleiter des Berufskollegs Lübbecke).

Zeit Verantwortung zu übernehmen

Schulleiter Sven Becker rief die Absolventen dazu auf, sich als verantwortungsbewusste, friedliebende und demokratiebewusste Bürger für unser Land in einem vielfältigen Europa einzusetzen. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen und die eigene Geschichte weiterzuschreiben. Sein Dank galt den Eltern, der Lehrerschaft, den Schulsozialarbeiterinnen sowie den Mitarbeiterinnen des Schulbüros.

Kreisdirektorin Cornelia Schöder gratulierte den Absolventen zur bestandenen Prüfung und hob hervor, dass sich das Berufskolleg Lübbecke mit seinem breiten Bildungsangebot einer großen Beliebtheit erfreue. Bildung sei eine wichtige Voraussetzung für die persönliche Weiterentwicklung. Ob Ausbildung, Studium an einer Fachhochschule, ob Praktikum oder Auslandsaufenthalt, der Abschluss am Berufskolleg Lübbecke eröffne sehr viele Möglichkeiten, da auf dem Arbeitsmarkt gut ausgebildete Fachkräfte weiterhin stark nachgefragt seien. Sie rief die Schüler dazu auf, nicht zu zögern, um ihre beruflichen Chancen zu nutzen.

Schüler schwelgen in Erinnerung

Cornelia Schöder wies auf das Anliegen des Kreises Minden-Lübbecke hin, in den Ausbau zukunftsfähiger Schulen zu investieren. So sei der Schulstandort Espelkamp für insgesamt 6 Millionen Euro modernisiert, die Schulgebäude in Lübbecke einschließlich der Werkstätten komplett mit W-LAN ausgestattet und digitale Wandtafeln im Wert von 150.000 Euro angeschafft worden.

Maja Badal (BFW19A) und der stellvertretende Schülersprecher Yigit Celebi (HH19B) riefen ihre Mitschüler dazu auf, sich nicht auf ihren Lorbeeren auszuruhen, sondern den neuen Lebensabschnitt mit frischer Energie zu beginnen. Sie erinnerten an viele schöne Erlebnisse, wie gemeinsame Klassenfahrten, Ausflüge oder neu geschlossene Freundschaften und sprachen ihren Lehrern und den Schulsozialarbeiterinnen für ihre Unterstützung und Geduld ihren Dank aus. Zum Schluss beeindruckte noch einmal Raffael Biermann mit dem Evergreen »Hit The Road, Jack« von Ray Charles.