Von Friederike Niemeyer

Die am Montag veröffentlichte Studie kommt für Deutschland zu dem Schluss, dass bis 2030 etwa 800 der 1400 Krankenhäuser aufgegeben werden sollten. Nur noch zwei Formen von Krankenhäusern würden bestehen bleiben: Regelversorger mit 600 Betten und Maximalversorger wie Unikliniken mit 1300 Betten.

»Unser Ziel sollte die flächendeckende Versorgung im Kreis sein«

Wer diese Zahlen herunterbricht, erkennt rasch, dass bei den Mühlenkreiskliniken nichts mehr so bliebe wie bisher – wenn denn die Politik dieser Studie folgt. Denn nicht nur wird Häusern mit weniger als 100 Betten – Rahden hat 78 – jegliche Existenzberechtigung abgesprochen. Auch den heimischen Standorten mit Regelversorgung ginge es an den Kragen: Lübbecke hat (ohne die in der Studie ausgeklammerte Psychiatrie) 290 Betten, und Bad Oeynhausen kommt mit Krankenhaus (330 Betten) und Auguste-Viktoria-Klinik (136 Betten) selbst nach einer Zusammenlegung nicht auf die geforderten 600 Betten. Und das Mindener Klinikum würde mit 879 Betten nicht in das neue Schema eines Maximalversorgers mit 1300 Betten passen.

Von Seiten der Mühlenkreiskliniken gab es keine Stellungnahme zu diesem Konzept. Es handele sich um eine Studie, die in die gesellschaftliche und politische Diskussion gehöre, sagte Sprecher Christian Busse. »Es gilt unsere Satzung: Der Erhalt aller Standorte ist unsere Maxime.« Auch Michael Großkurth (CDU), stellvertretender Vorsitzender des MKK-Verwaltungsrats, wollte sich nicht konkret äußern, betonte aber: »Unser Ziel sollte die flächendeckende Versorgung im Kreis sein.«

»Aber von der harschen Forderung der Studie bin ich schockiert«

Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann (CDU) sagte: »Wichtig ist die Grundversorgung in der Fläche. Und da geht es dann schnell auch um Themen wie die Versorgung oder eben Benachteiligung des ländlichen Raums.« Wenn das nächste Krankenhaus Minden ist, wer solle dann die Menschen aus dem Altkreis bei einem Herzanfall oder Sportunfall rasch dorthin bringen?, fragt Winkelmann. Krankenhäuser schließen? Im urbanen Bereich von NRW sicher möglich, so Winkelmann. »Aber von der harschen Forderung der Studie bin ich schockiert.« Krankenhäuser gehörten zur Daseinsvorsorge des Staates. »Wir können nicht die Städte und Gemeinden verpflichten, dass ihre Feuerwehren in acht Minuten vor Ort sind, um Leben zu retten, uns selbst aber aus der Fläche zurückziehen.« Die Abgeordnete ist aber sicher, dass der zuständige NRW-Gesundheitsminister diese Studie nicht als Vorlage für den neuen Krankenhausbedarfsplan nehmen werde.

Die Erfahrungen mit dem Medizinkonzept und der einhergehenden Verunsicherung der Bevölkerung sind bei den Bürgermeistern der MKK-Standorte noch lebendig. So äußert Achim Wilmsmeier (SPD) aus Bad Oeynhausen zwar Verständnis für Wirtschaftlichkeitsfragen. »Das darf aber nicht bedeuten, Krankenhäuser in der Fläche zugunsten von größeren Einheiten in den Zentren zu schließen. Das würde sicher den demografischen Wandel noch mehr anfeuern«, sagt er. »Denn wie sollten wir junge Menschen zurück in die ländlichen Regionen locken, wenn auf der anderen Seite wichtige Infrastruktureinrichtungen wie Krankenhäuser in der Fläche verschwinden?«

»Im Notfall sind kurze Wege überlebenswichtig«

Der Lübbecker Bürgermeister Frank Haberbosch (SPD) kann die beschriebene Notwendigkeit zur Spezialisierung nachvollziehen. Dies müsse aber in Ausgleich gebracht werden zur flächendeckenden Versorgung. »An unserem Krankenhausstandort wird von der Ärzteschaft ja schon geschaut, wie man sich spezialisieren und entwickeln kann und wie die MKK-Standorte am besten zusammenarbeiten«, sagt Haberbosch.

Rahdens Bürgermeister Bert Honsel (CDU) sieht die Voraussetzungen für das Szenario der Studie wie verbesserten Rettungsdienst, eine Ambulanz vor Ort und lückenloses Internet überhaupt nicht gegeben. Für ländliche Regionen sei dies nicht anwendbar. »Es darf auf keinen Fall passieren, dass die Rahdener Patienten – im Einzugsbereich sind 50.000 Menschen – nur noch die Notaufnahme in Minden oder Lübbecke hätten«, sagt Honsel. »Es wäre unerträglich, mit einer Rippenprellung oder einem Armbruch dorthin zu müssen.« Honsel setzt für das Rahdener Haus auf die MKK-Pläne, dort neben Notaufnahme und Basisversorgung noch einzelne Spezialisierungen unterzubringen. Entscheidend wäre, dass dafür dann genügend Personal gefunden werde.

Stemweder hätten den weitesten Weg nach Minden. Deshalb warnt Bürgermeister Kai Abruszat (FDP) auch vor einer »Tabula-rasa-Politik«, wie er sagt. »Im Notfall sind kurze Wege überlebenswichtig«, meint er. »Eine erreichbare stationäre Grundversorgung ist für uns ein elementarer Standortfaktor.« Rahden, Damme und Osterkappeln würden wie auch Lübbecke diese Erreichbarkeit sicherstellen. Abruszat: »Dass trotz Rekordsteuereinnahmen öffentliche Infrastruktur der medizinischen Daseinsvorsorge für die Menschen vor Ort ins Gerede kommt, findet bei mir keine Akzeptanz.«