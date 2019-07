Das Gelände an der Obernfelder Allee soll aus seinem Dornröschenschlaf erwachen: Die Förderung dazu steht. Foto: Wessel

Lübbecke/Preußisch Oldendorf (WB). Die Zeichen für den Bürgerpark an der Obernfelder Allee in Lübbecke stehen günstig. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert das Projekt mit insgesamt 2,145 Millionen Euro. Die Zusage über die Förderung hat am Dienstagabend die heimische CDU-Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann öffentlich gemacht.