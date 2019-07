Von Kai Wessel

Lübbecke (WB). Das Westertor-Projekt hat auf dem Weg zur Umsetzung eine weitere Hürde genommen. Die Stadt darf am Niederwall sieben Alleebäume fällen, um den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) zu verlegen. Dafür hat der Naturschutzbeirat des Kreises am Dienstag grünes Licht gegeben. Kritik an den ZOB-Plänen kommt erneut vom Verkehrsclub Deutschland (VCD).

Im Naturschutzbeirat sitzen Vertreter des Kreises, aus Umweltverbänden sowie Interessenvertreter von Landwirtschaft, Wald und Jagd. Vor diesem Gremium erläuterte Lübbeckes Baudezernent Ingo Ellerkamp das Westertor-Projekt und die geplante Baumfällaktion am Niederwall. Er bezeichnete die Verlegung des ZOB als einzige Möglichkeit, um ebenerdige Parkplätze für das geplante Einkaufszentrum zu schaffen. »Wenn das Projekt zur Umsetzung kommen soll, kann der ZOB nicht dort bleiben, wo er jetzt ist.«

Der ZOB soll direkt an den Niederwall verlegt werden. Um dort ausreichend Platz zu schaffen, sollen sieben von aktuell zehn Alleebäumen weichen. Bei den zur Diskussion stehenden Linden sei aus Sicht der Stadt eine eingeschränkte Entwicklung zu beobachten. »Die Bäume sind gestresst, weil sie zu wenig Platz zur Entfaltung haben«, sagte Ellerkamp. Zudem sei der Alleecharakter am Niederwall (sechs Bäume nördlich, vier Bäume südlich) nicht so deutlich wahrnehmbar, wie auf dem Abschnitt zwischen Niedertor- und Jahnstraße.

18 neuen Bäume sollen die sieben Bäume ersetzen

Als Ausgleichsmaßnahme für die Baumfällung am Busbahnhof sollen hier an der Kirschenallee in Stockhausen weitere Bäume gepflanzt werden. Im Hintergrund ist die Stadt zu sehen. Foto: Kai Wessel Als Ausgleichsmaßnahme für die Baumfällung am Busbahnhof sollen hier an der Kirschenallee in Stockhausen weitere Bäume gepflanzt werden. Im Hintergrund ist die Stadt zu sehen. Foto: Kai Wessel

Als Kompensationsmaßnahme für die sieben gefällten Bäume will die Stadt 18 neue Bäume an der Kirschenallee in Stockhausen pflanzen. Zudem würden die drei verbleibenden Linden am Niederwall im Zuge des Umbaus mehr Raum, ein sogenanntes Baumquartier, erhalten.

Jochen Kelle, Landschaftsgärtner aus Porta Westfalica, bezeichnete die Erweiterung der Kirschenallee in Stockhausen als löblich, wies aber darauf hin, dass Bäume in der Innenstadt gefällt würden: »Wenn sie mit den neuen Bäumen jetzt in die Landschaft gehen, hat die Stadt nichts davon.« Er hätte den Eindruck, dass es in der Lübbecker City schon jetzt an Grün fehle. Ellerkamp entgegnete, dass vor kurzem Bäume vor der katholischen Kirche gepflanzt worden seien. Am künftigen ZOB sollen sieben neue die gefällten Bäume ersetzen.

Lob für die Stadt kam von Gabriele Potagby von der Biologischen Station Minden-Lübbecke. Sie hätte den Eindruck, dass sich Lübbecke sehr wohl um das Grün in der Stadt sorge. Auch die Ausgleichsmaßnahme in Stockhausen erachtete sie für gut. Diese Einschätzung teilte der Beirat. Der Alleenschutz am Niederwall wurde aufgehoben, so dass die Stadt ihre Westertor-Pläne ohne Verzögerung weiterverfolgen kann.

Kritik kam zum Ende der Debatte von Hermann Nagel (Naturschutzbund). Er bezweifelte mit Blick auf schon bestehende Leerstände, dass sich genug Mieter für das Westertor finden werden.

Kritik vom Verkehrsclub

Werben für den ZOB-Erhalt (von links): Thomas Benthin (Seniorenbeirat) sowie die VCD-Vertreter Uwe Hartmeier, Hans Leßke, Heidi Hetz, Karola Hartmeier, Philipp Kosok und Alisa Raudszus. Foto: Kai Wessel Werben für den ZOB-Erhalt (von links): Thomas Benthin (Seniorenbeirat) sowie die VCD-Vertreter Uwe Hartmeier, Hans Leßke, Heidi Hetz, Karola Hartmeier, Philipp Kosok und Alisa Raudszus. Foto: Kai Wessel

Vertreter des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) bezeichneten die Umbau-Pläne der Stadt am Busbahnhof am Mittwoch als »anachronistisch«. Während in vielen Kommunen der öffentliche Nahverkehr gefördert werde, würde in Lübbecke ein beinahe optimaler ZOB für ein Projekt geopfert , dessen Erfolgsaussichten fraglich seien, so VCD-Sprecher Uwe Hartmeier. Eine Bestandsaufnahme des VCD bescheinigt dem ZOB derzeit überdurchschnittlich hohe Werte in puncto Sicherheit, Komfort und Barrierefreiheit. »Sollte der ZOB an den Niederwall verlegt werden, werden wir wohl zu anderen Ergebnissen kommen«, sagte Hartmeier.

Unterstützung erhielt er von Vertretern der Bundesgeschäftsstelle des Vereins in Berlin. In einer Studie, die das Bundesumweltamt fördert, untersucht der VCD derzeit den Nahverkehr in sieben Städten, unter anderem in Herford und Bad Oeynhausen.