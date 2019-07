Da hatte man sich lediglich auf die Binnengewässer konzentriert. Das Ziel der 27-köpfigen Truppe hieß Fehmarn an der Ostsee. Mit einem geräumigen Schlauchboot, einem Boot mit Jet-Antrieb und fünf Cruisern ging es zunächst per Auto zum angemieteten Campingplatz Katharinenhof auf Fehmarn. Auf die Frage, warum gerade Fehmarn, erklärte Büscher: »Die meisten Mitglieder der Gruppe haben gerade den Führerschein See gemacht. Da liegt es nahe, die See mit ihren ganz anderen Bedingungen als die der Binnengewässer wie Wellengang, Schiffsverkehr, Verkehrszeichen und Kursberechnungen hautnah und unter realen Bedingungen zu erleben.«

Ein Hauch von Seefahrerromantik

Um der ganzen Tour einen Hauch von Seefahrerromantik zu verleihen, wurde natürlich in Zelten gewohnt. Um Verpflegung brauchte sich die Seegruppe keine Sorgen zu machen. Für einen Großteil der Getränke hatte die Firma Barre gesorgt, und für die hungrigen Mäuler gab es Leckeres von der Firma Bauerngut. Aber damit nicht genug. Einige Mutige machten sich auf, um in eigenen Booten auf einer Fahrt nach Dänemark Wind und Wetter zu trotzen.

Sicherlich das spannendste und ungewollt erfrischendste Ereignis war für Carsten Berger und Michael Sundermeier eine eigentlich nicht geplante Nachtfahrt über die Ostsee in den Burgstaakener Yachthafen. Ihre Boote konnten wegen ihrer Größe nicht auf Land gezogen werden, sondern ankerten im freien Wasser vor dem Campingplatz. Bei stärker werdendem Ostwind hatten sich die Boote selbstständig gemacht und trieben jetzt unkontrolliert auf das Land zu.

Ein bisschen Nervenkitzel

Es kostete große Überwindung, kurz vor Mitternacht ins kalte Wasser zu steigen, um die ausgebüxten Boote nicht Wind und Wellen zu überlassen. Nach der Nachtfahrt mit böigem Wind wurden die Boote von den beiden in den sicheren Yachthafen von Burgstaaken verbracht. Das Fazit für Ralf Sundermeier war, niemals die Haltbarkeit eines Ankers zu über- und die Kraft des Windes zu unterschätzen.

Carina Melzer, eine der Seescheinneulinge, brachte es nach der Frage ihrer Motivation, so eine Tour zu machen auf den Punkt: »Es sind ganz ungewohnte Eindrücke, die wir hier gewinnen. Die meisten von uns waren noch nicht mit einem Boot auf der Ostsee und das praktisch zu erproben und zu fühlen, was wir gelernt haben, ist einfach spannend und auch ein bisschen Nervenkitzel. Aber was ich am wichtigsten finde, ist nicht nur, etwas Neues und Aufregendes zu erleben, sondern den Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung und Hilfe in der Gemeinschaft genießen zu dürfen. Eine wunderbare Erfahrung, die eigentlich jeder mal machen sollte.«