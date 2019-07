Gegen 22.40 Uhr befuhr der 19 Jahre alte Lübbecker am Dienstag mit einer Honda die Bohlenstraße (B65) in Richtung Gehlenbeck. Als er den vorausfahrenden Renault mit einem 36-Jährigen aus Lübbecke am Steuer kurz nach dem Kreuzungsbereich zur Rahdener Straße / Niedertorstraße hinter der Verkehrsinsel überholen wollte, kam es zum Kontakt mit dem PKW.

Infolgedessen stürzte der Zweiradfahrer und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um ihn. Anschließend brachte man den jungen Mann mit dem Rettungswagen unter notärztlicher Betreuung ins Krankenhaus Lübbecke.

Während der Unfallaufnahme wurde die Bohlenstraße in Fahrtrichtung des Kreuzungsbereichs halbseitig gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.