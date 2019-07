Von Louis Ruthe

»Wir sehnen das Ende der Bauarbeiten herbei«, sagt Elke Meyer. Gemeinsam mit ihrem Mann Volkhard Meyer betreibt die 54-Jährige die Bahnhof-Apotheke an der Bahnhofstraße. »Eine Baustelle vor der Tür ist nie gut für das Geschäft«, sagt die Apothekerin. Sie sei froh, dass ihre Stammkunden dennoch den »teils beschwerlichen Umweg« zur Apotheke auf sich genommen hätten. »Wir hoffen jetzt, dass das neue Verkehrskonzept so aufgeht, wie es die Planungen vorsehen«, sagt sie.

Nach Auskunft von Baudezernent Ingo Ellerkamp soll das vom 9. August an der Fall sein. Im Gegensatz zum Kreisverkehr am Gänsemarkt soll es dann auch von Beginn an eine Fahrbahnmarkierung geben. Insgesamt kostet die Baumaßnahme am zweiten Kreisel etwa 950.000 Euro.

Querungshilfe an der Bahnhofstraße

Ursprünglich war die eine Freigabe für Ende Juli geplant. »Dadurch, dass zusätzliche Arbeiten entstanden sind, hat sich der Zeitplan etwas verzögert, wobei die eigentlichen Arbeiten am Kreisverkehr komplett im Zeitplan liegen«, sagt Ellerkamp. Grund der kleinen Verzögerung ist der zusätzliche Bau einer Querungshilfe südlich des Kreisverkehres. Mit einer Mittelinsel an der Einmündung zur Pettenpohlstraße soll für die Lübbecker eine weitere Option geschaffen werden, die Bahnhofstraße zu passieren.

»Zu der Querungshilfe hat es in der Vergangenheit immer wieder Anträge aus der Politik gegeben«, berichtet Ellerkamp. In der vergangenen Ausschusssitzung für Bauen und Stadtentwicklung hatten der Bauamtsleiter und Bürgermeister Frank Haberbosch darauf hingewiesen, dass in Höhe der Pettenpohlstraße zahlreiche Bürger die Bahnhofstraße »wild« queren würden. Die derzeitigen Arbeiten an der Bahnhofstraßen seien ein guter Zeitpunkt, um das Vorhaben kostengünstig umzusetzen.

»Zu den befürchteten langen Autoschlangen an den Baustellenampeln ist es nicht gekommen«

Nicht nur die Geschäftsleute an der Bahnhofstraße und am Niederwall freut das baldige Ende der Baustelle. Auch die Dauernutzer des Parkhauses West können sich demnächst wieder über eine kürzere Ausfahrt auf den Niederwall freuen. »Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, werden am Papendiek und der Wallstraße wieder die alten Verkehrsführungen gelten«, sagt Ingo Ellerkamp. Derzeit werden die Autofahrer per Einbahnstraßenregelung über die Wall- und Niedernstraße entlang des Gänsebrunnens auf den Niederwall geleitet.

»Die Stadt hatte sich im Vorfeld intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Autos und Lastwagen in den vier Monaten durch die Baustelle kommen«, sagt Ingo Ellerkamp. Das Fazit nach dreieinhalb Monaten Bauzeit fällt aus Sicht des Baudezernenten positiv aus: »Zu den befürchteten langen Autoschlangen an den Baustellenampeln ist es nicht gekommen«, sagt Ellerkamp.

Mit der Fertigstellung der Kreisel endet ein langes Warten. Erste Planungen zum Bau stammen aus dem Jahr 2013. Der Bund trägt einen Großteil der Kosten.