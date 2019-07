Lübbecke/Espelkamp (WB). Durch Tonnen von Schlamm und über zahlreiche Hindernisse haben sie sich gekämpft. 100 Mitarbeiter der Gauselmann-Gruppe an den Standorten Espelkamp und Lübbecke haben beim »Tough Mudder Norddeutschland« in Hermannsburg in der Lüneburger Heide mitgemacht.