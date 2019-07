Lübbecke (WB). Wer hat meinen Hund gesehen? Wer weiß, wo ein guter Orthopäde seine Praxis hat? Und hat es in Blasheim gestern auch so geregnet? Auf all diese Fragen gibt es Antworten bei »Lübbecke, interessiert mich«. Die Facebook-Gruppe wird von Martina Eickhoff (55) und Stephan Bante (52) betreut. Im Gespräch mit WB-Redakteur Kai Wessel geben die Administratoren Einblicke in ihr Hobby.

Was ist »Lübbecke interessiert mich«. Wie würden Sie die Seite beschreiben?

Stephan Bante: Es ist aus meiner Sicht die erfolgreichste Facebook-Seite, die es in Lübbecke gibt. Wir haben etwa 7800 Mitglieder, von denen die meisten aus Lübbecke kommen. Wir registrieren aber auch weltweit Zugriffe, aus den USA und Schweden zum Beispiel.

Martina Eickhoff: Das sind Leute, die hier geboren oder aufgewachsen sind. Die freuen sich einfach, wenn sie mal Neuigkeiten aus Lübbecke oder ein Bild sehen.

Können Sie sich an die Anfänge der Gruppe erinnern?

Eickhoff : Das war vor fünf Jahren. Ich war damals mit ein paar Bekannten in einer anderen Lübbecker Facebook-Gruppe. Da haben wir uns aber nicht so wohl gefühlt. Wir entschieden uns just for fun, etwas Eigenes zu machen, eine Gruppe, in der man alles schreiben darf und auch mal ‘ne blöde Frage stellen kann. Wir hatten so viel Zulauf, das war heftig, das hat uns auch überrascht.

Bante : Zu Beginn wurden Themen noch vorgegeben, heute läuft das von selber. Bei den politischen Sachen haben wir ein paar Dauernörgler, aber meist bleibt das alles im Rahmen. Wir kennen inzwischen unsere Pappenheimer.

Wir sind pfiffig geworden

Grundsätzlich kann jeder der Gruppe beitreten?

Eickhoff : Schon, aber wir nehmen keine Leute auf, bei denen man nichts erkennt. Es gibt ja welche, die haben einfach einen Facebook-Account, ohne Bild, ohne alles, keine Fotos, keine Freunde, kein nix – die kommen nicht rein.

Bante : Wir werfen einen Blick auf das Profil neuer Mitglieder. Wir sind da pfiffig geworden, laden Profilbilder auch mal in die Google-Bilderkennung und schauen, ob Name und Bild übereinstimmen. Und wenn einer erst gestern bei Facebook eingetreten ist, schauen wir genauer hin.

Wenn man dabei ist, ist tatsächlich alles erlaubt?

Eickhoff : Das meiste schon. Es muss sich auch nicht alles immer nur um Lübbecke drehen, es darf auch mal Quatsch oder ein Witz gemacht werden.

Bante : Private Fahndungsaufrufe, das geht zum Beispiel nicht, das ist Sache der Polizei. Und einmal wollte einer irgendwelche Kätzchen für 60 Euro verkaufen. Da kam gleich ‘ne Mitteilung von Facebook, dass so etwas nicht gestattet sei. Da mussten wir handeln. Wir wollen ja nicht, dass die unsere schöne Gruppe zumachen.

In PNs steckt Pfeffer

Gibt es Verständnis dafür, wenn Sie Beiträge löschen?

Bante : Sie können es nicht jedem recht machen. Sie haben immer Leute, die anderer Meinung sind. In den privaten Nachrichten, die wir bekommen, steckt manchmal ganz schön Pfeffer drin. Manche werfen uns dann vor, wir würden unsere Macht als Administrator ausspielen. Das ist Quatsch. Wir versuchen neutral und fair zu bleiben.

Eickhoff : Leider ist der Ton etwas rauer geworden. Wir wünschen uns einen respektvollen Umgang miteinander, also anderen auch mal ihre Meinung zu gönnen, ohne gleich aus der Haut zu fahren. Leider hauen die Leute im Internet Sachen raus, die Sie sich sonst nicht trauen würden.

Und das nehmen Sie einfach so hin?

Eickhoff : Es ist schon passiert, dass wir Leute rauswerfen. Das passiert, wenn man andere mehrfach beleidigt und Stress produziert. Bevor wir zu dieser Maßnahme greifen, sprechen wir uns vorher ab.

Bante : Das ist ja kein Hüftschuss. Vieles geht bei uns links rein und rechts raus. Aber es gibt Leute, die den Bogen überspannen. Das war zum Beispiel bei einem AfD-Funktionär der Fall.

Eickhoff : Er hat ganz rassistisch zu einem Gruppenmitglied gesagt »Raus aus meinem Land«. So was geht nicht, so etwas dulden wir nicht.

Bante : Der wollte mich anschließend verklagen . . .

Scheint so, als müssten Sie immer ein wachsames Auge auf die Seite haben?

Eickhoff : Das fängt bei einer Stunde am Tag an, kann aber auch mal fünf Stunden dauern. Zum Glück sind wir fünf Administratoren. Wer gerade Zeit hat, der macht das.

Bante : Ich denke schon, dass man nebenbei noch einen Beruf ausüben kann.

Guten Morgen, liebe Sorgen

Warum investieren Sie denn Ihre Zeit in die Gruppe?

Eickhoff : Weil es Spaß macht. Ein Mitglied hat mal seinen Tag mit Liedern beschrieben. Das war so lustig, da wurde drei Tage lang weitergeschrieben. Am Ende waren es mehr als 600 Kommentare.

Bante : Mit ›Guten Morgen, liebe Sorgen‹ ging’s los...

Eickhoff : Und in den vergangen Jahren ist auch viel aus dieser Gruppe entstanden. Der runde Tisch für Tierschützer. . .

Bante : . . . oder die Gruppe der Lübbecker Motorradfahrer, die gemeinsam ins Sauerland oder an die Küste fährt . . .

Eickhoff : . . . oder die ›Tatütata-Leute‹, eine unserer Untergruppen. Da kann jeder Knall gemeldet werden. 1000 Leute sind da drin.

Bante : Und bei der Sache mit dem Stromausfall in Lübbecke haben die Stadtwerke auf unserer Seite Informationen gepostet. Das fand ich super.

Eickhoff : Schön finde ich auch, dass es schon Gruppentreffen im Alt-Athen und im Wiehenkrug gab. Da sieht man dann auch mal die Leute.

Echte Freundschaften sind entstanden

Dann ist Ihre Gruppe mehr als ein digitaler Stammtisch?

Eickhoff : Das kann man schon sagen. Es sind echte Freundschaften entstanden.

Bante : Von einer Hochzeit ist uns allerdings noch nichts bekannt. Kann ja noch kommen.