Von Kai Wessel

Lübbecke (WB). »Ungarische Gäste fanden Freunde in der Wiehenstadt«: Unter dieser Überschrift hat die LÜBBECKER KREISZEITUNG am 13. Juni 1989 über den Festakt zur Beurkundung der Städtepartnerschaft zwischen Lübbecke und Tiszakécske berichtet. Was einst in der Stadthalle schriftlich besiegelt wurde, war am Freitag der Anlass für ein großes Fest auf dem Kummerbrink.

Gemeinsam mit einer Delegation von etwa 50 ungarischen Gästen wurde das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft gefeiert. Es ging herzlich, zünftig und deftig zu, weit weniger staatsmännisch als 1989. Damals hatte Lübbeckes Bürgermeister Günter Steinmeyer vor 200 Gästen aus Politik und Gesellschaft die Urkunde zur Städtepartnerschaft unterzeichnet. Steinmeyer würdigte sie als »wichtigen Beitrag zum besseren Verstehen der Völker und zur Erhaltung von Frieden und Freiheit«. Drei Monate später öffnete Ungarn die Grenze zu Österreich und leitete damit das Ende der DDR ein.

Pálinka als Universalmedizin

Jörg Seyffarth (79) erinnerte sich beim Fest auf dem Kummerbrink an diese Zeit. Er gehörte zur ersten offiziellen Lübbecker Delegation, die nach Tiszakécske fuhr: »Es waren bewegte Tage. Wir wurden sehr lieb empfangen. Selbst die ärmsten Leute rissen sich ein Bein aus, um uns etwas anbieten zu können.« In guter Erinnerung sei ihm eine Hühnersuppe geblieben, in der die Köpfe der Hühner schwammen. Etwas gewöhnungsbedürftig sei, so Seyffarth, der Pálinka, der ungarische Nationalschnaps, gewesen: »Der wurde uns als Universalmedizin beschrieben. Hilft angeblich gegen Kopf- und Zahnweh.«

Den Pálinka durften Seyffarth und Gattin Ursula am Freitag erneut genießen. Der wurde nach dem ungarischen Kesselgulasch gereicht. Als Snacks gab es Teigwaren, die der ungarische Bäcker Lovas József in einer Hedemer Bäckerei zubereiten durfte.

Eine Ehe wurde geschlossen

Zuvor hatten das Schützen-Musik-Corps sowie Bürgermeister Frank Haberbosch und sein Amtskollege János Tóth die Besucher mit Festreden auf den Abend eingestimmt. Während Tóth an die ersten Kontakte der Fußballer beider Städte erinnerte, sagte Haberbosch: »So eine Partnerschaft lebt nicht davon, dass sich Bürgermeister begegnen, sondern Menschen.« Sogar eine Ehe ist inzwischen aus der Partnerschaft heraus entstanden. Haberbosch erhielt von Tóth eine Einladung nach Ungarn, die er gemeinsam mit seiner Frau »sehr gerne« wahrnehmen wolle, um die Stadt an der Theiß kennenzulernen.

Dieses Kennenlernen hatten die meisten Festbesucher bereits hinter sich. Es gab Umarmungen und viele Wiedersehen, wie bei Inge Schäfers und Gastronom István Fazekas. »Er hat für uns immer einen Platz reserviert und die Essensauswahl ist riesig.«

Schwierige Sprache

Roland Kleffmann (61) vom FC Lübbecke, der den Besuch der Ungarn mit organisiert hatte, kannte viele der Gäste persönlich. Er war erstmals 1990 in Tiszakécske. »Damals fuhren sie mit uns in einen Dom. Als der Kirchenmusikmeister nur für uns die Eurovisionshymne spielte, standen wir mit offenen Mündern da. Das werde ich nie vergessen.« Kleffmann gab auch zu Protokoll, dass er auf der Volkshochschule drei Jahre lang versucht hätte, Ungarisch zu lernen. Dann habe er es aufgegeben: »Es reicht nur, um nicht zu verhungern oder zu verdursten. Und ich weiß, was schöne blaue Augen auf Ungarisch heißt.«

Die Verständigung, so die Besucher, sei aber kein Grund, Ungarn nicht zu besuchen: »Das Land ist mehr als Orban«, sagte einer.