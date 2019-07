Lübbecke (WB/ria). Der eine oder andere Passant mag sich am Samstagvormittag gefragt haben, was wohl auf dem Hof hinter dem Alten Amtsgericht in Lübbecke los ist. Wohin das Auge des Vorbeieilenden auch blickte, sah man Wimpelketten mit amerikanischen Flaggen, Luftballons, einen Kletterberg, Tische mit Spiel- und Bastelangeboten und dazwischen viele Kinder.

Die einen bearbeiteten hoch konzentriert mit Feilen und Bohrern einen Speckstein, andere verzierten mit Hingabe Muffins mit Zuckerguss und bunten Süßigkeiten während weitere Kinder die bewegungsintensiveren Angebote wahrnahmen. Dazu gehörten Torwandwerfen mit dem Football, gut gesichert einen »Kletterfelsen« zu erklimmen oder Riesenseifenblasen über das Gelände schweben zu lassen.

Mit den »Denver Games« hat die noch junge freikirchlich-evangelische Gemeinde (FeG) Lübbecke die Idee umgesetzt, Kindern eine Freude zu machen, Interessantes zu erleben und dabei von Gott zu erfahren. »Gottes Liebe hat uns erreicht, erfüllt und wir wollen das weitergeben, die Kinder erreichen«, sagte Pastor Matthias Müller. Jesus solle mit Freude und Liebe verbunden werden, nicht als strenger, strafender Gott, fügte er hinzu.

Sportlich und kreativ

Das Thema »Denver Games« hat sich aus der Freundschaft zu Mitgliedern einer Gemeinde in Denver ergeben, von denen aktuell vier zu Gast in Lübbecke sind und in die Gestaltung des Spielvormittags mit eingebunden wurden. Die Planung sah vor, dass jeder Stand auf dem Fest etwas mit Gott und mit Denver zu tun hat. Mark Nichols, einer der Gäste aus Übersee, war mit Begeisterung dabei. Bei ihm konnten sich die Kinder im Torwandwerfen mit dem Football üben. Ruben (8) stellte schnell fest, »dass dies gar nicht so einfach ist, wie es aussieht, weil die Bälle so rumeiern«. Sein älterer Bruder Tobias (11) bevorzugte das kreative Arbeiten mit Speckstein. Phil (4), der jüngste Spross der Familie Frodermann, gönnte sich indes eine Pause mit Mama und Papa unter einem Sonnenschirm und testete den selbst gebackenen Kuchen, den es in verlockender Auswahl bei den Damen aus der Gemeinde gab.

Matthias Müller sieht »seine« Gemeinde keineswegs als Konkurrenz zur Landeskirche. Ihm geht es darum, Menschen in Kontakt mit Jesus zu bringen, die auf der Suche sind, aber bisher noch nicht den passenden Rahmen für ihren Glauben in einer der anderen Gemeinden gefunden haben. Weitere Informationen zur FeG Lübbecke unter www.feg-luebbecke.de.