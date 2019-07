Stuhl, Gardine, Tisch und Lampe: In 35 Stunden hatte Polsterin und Dekorationsnäherin Julia Klassen ihre Aufgabe bewältigt und diesen Raum ansprechend in Szene gesetzt. Die Prüfungskommission honorierte ihre Leistung mit der Höchstnote. Foto: Jessica Eberle

Von Jessica Eberle

Lübbecke (WB). Wer ein Möbelgeschäft betritt, findet dort oft aufwändig dekorierte Räume. Für Ideen in Sachen Einrichtung sind Raumausstatter, Polsterer und Dekorationsnäher zuständig. Am Samstag haben sechs Lehrlinge aus dem Mühlenkreis im Handwerksbildungszentrum Lübbecke (HBZ) ihre Zeugnisse erhalten – eine von ihnen ist Julia Klassen.

Als Julia Klassen beschließt, eine Ausbildung bei Hammer in Porta Westfalica zu beginnen, ist sie 21 Jahre alt. Sie hat ihr Fachabitur gemacht und eine Zeit lang als Aushilfe gearbeitet. Sie hat sich bewusst gegen ein Studium entschieden: »Ich wollte arbeiten.«

Kreative Leute werden gesucht

Mit der Ausbildung zur Polster- und Dekorationsnäherin wählte sie einen Beruf, der immer seltener wird. Das bestätigt Raumausstatter Heinz Friedel Stapel aus Blasheim, Obermeister der Innung Wittekindsland und Vorsitzender der Prüfungskommission der Handwerkskammer: »Wir brauchen kreative Leute dringender denn je, um Räume wohnlich und schalldicht zu machen.«

Klassen lernte schon in Kinder- und Jugendtagen zu nähen. Aber mit alten Singer- oder Victoria-Modellen hatte die große Industriemaschine, vor der sie plötzlich stand, nicht viel zu tun: »Man kann eine gewöhnliche Nähmaschine nicht mit so einer vergleichen. Das funktioniert alles viel schneller. Da muss man erst mal mithalten.« Sechs Monate habe sie benötigt, um sich an das High-Tech-Gerät zu gewöhnen.

Wenn die Bad Oeynhauserin morgens am Hammer-Markt in Porta ankommt, kümmert sie sich zunächst um die Warenanlieferung und hilft beim Auspacken. Dann erhalten die Näherinnen ihre Aufträge: »Jede hat ihr Spezialgebiet. Das wird dementsprechend aufgeteilt«, sagt Klassen. Dann beginnt sie zu nähen. Gegen 16 Uhr endet der Arbeitstag.

Praktische Prüfung mit »1« bewertet

Jetzt erhielt Jana Klassen ihr Zeugnis. Für ihre praktische Prüfung bekam sie eine Eins. 35 Stunden hatte die Polster- und Dekorationsnäherin Zeit, um eine Mustertapete zu verkleben, einen Teppichboden zu verspannen, eine Raffgardine zu nähen und eine gepolsterte Sitzgelegenheit zu schaffen. Einen Tag saß sie 23-Jährige an der Nähmaschine, den Rest der Zeit verbrachte sie mit Bügeln und der Dekoration ihres Raums. Das Bügeln der Stoffe ist Routine. »Ich muss zugeben, das ist eine der Sachen, die ich weniger gern mache«, sagt sie. Am meisten Spaß habe ihr in der Ausbildung der Kontakt mit den Kunden gemacht: »Eine Woche lang bin ich mit einer Raumausstatterin mitgefahren und mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Das war eine schöne Erfahrung.«.

Jetzt möchte Klassen erst einmal arbeiten und Erfahrungen sammeln. Sie könnte auch noch ihren Meister machen oder ein Studium zur Innenarchitektin anschließen. »Ich schaue mal, was passiert. Erstmal möchte ich in dem Beruf Fuß fassen.«