Hartmut Ende, Vorsitzender des Ortsvereins, freute sich über die rege Teilnahme an der Veranstaltung und begrüßte neben den Mitgliedern auch Bürgermeister Frank Haberbosch, den Kreistagsabgeordneten Stefan Heinrich, den Landtagsabgeordneten Ernst-Wilhelm Rahe und den ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Staatssekretär Lothar Ibrügger. Ernst-Wilhelm Rahe lieferte einen Kurzbericht seiner Arbeit, lobte insbesondere das Engagement der Schüler am Wittekind-Gymnasium, die sich in einer Klima-AG für die Erhaltung der Umwelt einsetzen.

»Ich habe selten junge Leute getroffen, die ihre Sache so ernst nehmen und so gut informiert sind«, stellte er fest. Des Weiteren berichtete er von der veränderten Atmosphäre im Landtag, seit die AfD dort vertreten sei. Bürgermeister Frank Haberbosch hielt sein Grußwort gewohnt kurz, wenngleich herzlich: »Meine Frau und ich fühlen uns hier immer wohl. Alles Gute für euch, viel Spaß.«

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Ehrungen langjähriger Parteimitglieder. Gerda Hagemeyer (45 Jahre Mitgliedschaft), Helmut Öwermann (40 Jahre Mitgliedschaft), Jochen Horstmeier, Thomas Steinmeyer (beide 15 Jahre Mitgliedschaft) und Michael Börs (zehn Jahre Mitgliedschaft) erhielten Urkunden und rote Rosen. Weitere Jubilare, die nicht an der Feier teilnehmen konnten, sind Friedrich Lübbert (55 Jahre Mitgliedschaft), Erika Lübbert, Guenter Feldmann (beide 35 Jahre Mitgliedschaft), Frank Dauks (30 Jahre Mitgliedschaft), Bastian Rohs (15 Jahre Mitgliedschaft) und Anette Krüger (zehn Jahre Mitgliedschaft).

Mit frisch von der Frauengruppe zubereitetem Pickert, den Rahe in seinem Grußwort bereits lobend erwähnte, und Bratwurst vom Grill fand das Sommerfest des Ortsvereins seinen geselligen Ausklang.