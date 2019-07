Von Kai Wessel

Jürgen Rolfs ist besorgt. Er ist für 2500 Hektar Wald zuständig: »Der Borkenkäfer treibt sein Unwesen, die Bäume sind extrem gestresst. Und jetzt noch diese Hitze.« Ein Funken und das Desaster wäre perfekt. »Niklas« und »Friederike« hätten alles noch schlimmer gemacht. »Von diesen Stürmen haben wir noch sehr viel Totholz im Wald liegen. Das ist alles knochentrocken.« Wie Zunder würde das brennen

Seit Jahren sei die Lage nicht mehr so gefährlich wie jetzt, sagt Rolfs. Der Grund: In den vergangenen Monaten gab es viel zu wenig Niederschläge. Der Grundwasserstand sei extrem niedrig, sagt der Förster. Das Gewitter vom vergangenen Samstag, nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Wochenlange Regenfälle müssten her, sind aber nicht in Sicht. »Das geht schon seit Jahren so. Der Wald braucht Wasser, die Bäume sind geschwächt, sie sterben uns vor unseren Augen weg.«

»Würde ich so etwas jetzt sehen, gäbe es eine Ansprache«

Der Revierförster hat ein kleines Loch gegraben, um zu zeigen, wie trocken der Waldboden ist. Es fehlt an Wasser. Foto: Kai Wessel

Mit seinem Spaten gräbt Rolfs ein Loch in den Boden. Nur etwa zehn, zwanzig Zentimeter tief. Unter der obersten Schicht des Waldbodens kommt Pulversand zum Vorschein. Die Körner rieseln durch die Finger des Försters.

Eine verkohlte Stelle in der Nähe des Turms erregt die Aufmerksamkeit. »Hier hat einer sein Lagerfeuer gemacht. Das ist noch gar nicht so lange her. Würde ich so etwas jetzt sehen, gäbe es eine Ansprache.« Lagerfeuer seien gelegentlich auch auf dem Reineberg zu beobachten, im Bereich der abgebrochenen Burg. »Da sollen sich manchmal Esoteriker versammeln«, sagt der Förster.

Spaziergänger sollen aufmerksam sein

Viele Menschen wüssten nicht, dass es von April bis Oktober gesetzlich verboten sei, ein Feuer im Wald anzuzünden. Das schließe auch die Zigarette mit ein, sagt Rolfs. Er habe nichts gegen Raucher. Aber bitte nicht im Wald und erst recht nicht, wenn die Waldbrandgefahr hoch ist. Rolfs verweist zudem auf eine Studie, die die Ursachen von Waldbränden ausgewertet hat. »Da kam raus, dass die höchste Gefahr von Parkplätzen ausgeht, die in unmittelbarer Nähe von Wäldern liegen. Dort rauchen viele und denken, das sei in Ordnung.« Ein Windstoß, und die noch glühende Kippe hätte katastrophale Folgen.

Jürgen Rolfs setzt in diesen Tagen besonders auf Waldspaziergänger. »Wir brauchen viele Menschen, die durch den Wald gehen, ihr Mobiltelefon dabei haben und ihre Augen offenhalten. Unser Gebiet ist so groß, wir können nicht überall nach dem Rechten schauen.« Sollte irgendwo Rauch aufsteigen, gehe es darum, so schnell wie möglich die Feuerwehr zu alarmieren. Rolfs hat im vergangenen Jahr die Waldbrand-Übung der Feuerwehr in Kooperation mit den neu gegründeten »Fire Farmers« begleitet. »Das hat mich sehr beeindruckt.« Um den Einsatzkräften das Durchkommen im Wald zu erleichtern, seien zugewachsene Wege freigeschnitten worden. Eine Vorsichtsmaßnahme, für den Fall der Fälle. »Den wünscht sich keiner«, sagt Rolfs.