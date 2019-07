Lübbecke (flö). Basteln statt pauken: In den Sommerferien zieht es zahlreiche Jungen und Mädchen zu den Ferienspielen der Stadt Lübbecke. Von Koch- bis Technikkursen ist für die Jugendlichen alles dabei. So tüftelten kürzlich 14 Jungreparateure an selbst gebauten Solarlampen und Elek­tro-Würfeln.

Im Mehrgenerationenhaus löteten, klebten und bastelten 14 Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren an ihren eigenen kleinen Projekten. Dabei konnten sie entscheiden, ob sie aus einem Einmachglas eine eigene, richtig funktionierende Solarlampe oder einen elektronischen Spielwürfel entwerfen wollten. Bei der Solarlampe wurden auf dem Deckel des Einmachglases Solarzellen befestigt, die einen Akku aufladen und so die Lichter unterhalb des Deckels zum Leuchten bringen. Der Spielwürfel ist im klassischen Sinne einsetzbar, kann aber auch als toller Lichtzauber funktionieren.

Begleitet wurden die Jung-Ingenieure von den helfenden Händen der Reparateure des Repaircafés Lübbecke, die die kleine Werkstatt schon seit 2017 betreiben. Aufgrund der positiven Resonanz wurde sogar schon ein zweiter Termin in den Sommerferien angesetzt. Neben der kompetenten Betreuung für die Kinder verspricht die Teilnahmegebühr von 10 Euro auch ein hochwertiges Endprodukt. »Unsere Produkte halten länger als so manche Baumarkt-Lampe und sind eine tolle Deko für jeden Gartentisch«, erklärte Rüdiger Nierste, Reparateur des Repaircafés.

Für Technik begeistern

Die Ziele der Veranstaltung seien vor allem, die Kinder wieder mehr für Technik, Handwerk und Koordination abseits von Computern und Handys zu begeistern, so Nierste. Die Reparateure bieten für technisch Interessierte außerdem im Sommer, im eigenen Repaircafé jeden letzten Mittwochabend im Monat Technikkurse an, in denen sich die Kinder an der Reparatur von Lampen, Kabeln und anderen Haushaltsgeräten versuchen. Neben den Betreuern des Repaircafés waren auch noch soziale Helfer der Stadt Lübbecke dabei, die für eine positive, frische Atmosphäre sorgten. »Es freut mich immer zu sehen, dass die Kinder hier so toll miteinander arbeiten können«, sagte Paula Cassing, die derzeit ihr Freiweilliges Soziales Jahr bei der Stadt absolviert.

Auch den Kindern hat es sichtlich gefallen. Eifrig waren sie mit den Werkzeugen dabei, ihre Beleuchtung zusammenzubasteln. »Ich finde es besonders cool, dass man am Ende stolz auf die eigene Arbeit sein kann und man viel über die Technik lernt«, erklärte der zehnjährige Mika. Außerdem freuten sich die Kinder, dass sie selber mit den technischen Hilfsmitteln in der Werkstatt hantieren durften. Dabei kam es dann allerdings auch zu der einen oder anderen Brandblase von der Heißklebepistole. Das war aber alles halb so wild, denn am Ende überwiegte doch der Stolz auf die eigene Arbeit. Das Repaircafé hofft, dass das Handwerk auch in den nächsten Jahren weiterhin gut ankommt, damit sich demnächst weiter viele Eltern in den Sommerferien über eine schöne, neue Tischdeko freuen können.