»An der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes in Rahden-Kleinendorf stoppte das Quecksilber erst bei 39.1 Grad. Damit ist der alte Rekord vom 9. August 2003 Geschichte«, teilt der Lübbecker Meteorologe Friedrich Föst mit. Damals waren 38,1 Grad gemessen worden. Rahden sei der wärmste Ort in ganz OWL gewesen.

Nächste Woche kühler

In Lübbecke wurden 38.4 Grad gemessen. Für alle, die unter der Hitze derzeit leiden, hat Friedrich Föst noch ein gute Nachricht: »Nächste Woche wird es rund 15 Grad kühler, das bedeutet aber immer noch sommerliche Temperaturen um 25 Grad.«

Tausende Lübbecker haben das heiße Wetter genutzt, um einen Abstecher ins Gehlenbecker Freibad zu machen. Wo am Mittwoch noch etwa 1.800 Besucher bei 36,5 Grad planschten, kamen am heißesten Tag der Woche sogar an die 2000 Besucher. Am Freitag war der Andrang dann wieder etwas geringer. »Den Besucherrekord konnten wir in diesem Jahr noch nicht knacken«, sagte Thorsten Keiser von der Bäderbetriebsleitung der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke. Vor zehn Jahren seien während des Stadtfestes an einem Tag mehr als 3000 Besucher gekommen. »Die Besucherzahlen sind in diesem Jahr sehr gut«, sagte Keiser. Bei 2500 Besuchern am Tag läge der diesjährige Rekord.