Lübbecke (WB). Die diesjährige Mehrtagesfahrt des Sozialverbandes Lübbecke hat die Reisegruppe in die Seidenblumenstadt Sebnitz in der Sächsischen Schweiz geführt.

Nach der Ankunft am Zielort hatten die Teilnehmer Gelegenheit, den Ort zu erkunden. Am zweiten Tag folgte eine Rundreise durch die Sächsische Schweiz und das Elbsandsteingebirge. An der Bastei konnte der Ausblick auf die Elbe genossen werden. Abstecher zur Moritzburg und nach Pirna rundeten den zweiten Tag ab.

Der dritte Tag stand ganz im Zeichen der Besichtigung Dresdens. Die Hauptstadt Sachsens zeichnet sich durch ihre renommierten Kunstmuseen und die klassische Architektur der rekonstruierten Altstadt aus. Die barocke Frauenkirche, die 1743 fertiggestellt und nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut wurde, ist für ihre eindrucksvolle Kuppel bekannt. Der dem Schloss Versailles nachempfundene Zwinger beherbergt mehrere Museen. Nach einer Stadtführung lauschte die Reisegruppe einem Orgelkonzert in der Frauenkirche. Am letzten Tag ging es dann mit einem ausgiebigen Zwischenstopp in Leipzig zurück nach Lübbecke.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass es ereignisreiche Tage in der Sächsischen Schweiz waren.