Über die Drehleiter haben die Kameraden der Lübbecker Feuerwehr den Dachstuhl gelöscht. Das leer stehende Gebäude an der Niedertorstraße ist vollständig ausgebrannt. Foto: Andreas Kokemoor

Lübbecke (WB/fn/ko). Ein leer stehendes Wohnhaus an der Niedertorstraße in Lübbecke ist am frühen Sonntagmorgen komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern.