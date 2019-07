Von Joscha Westerkamp

Knapp 40 Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 13 Jahren haben an dem Ferienspiel-Angebot des CVJM Gehlenbeck teilgenommen. »Erst war vorgesehen, dass nur 30 Kinder mitmachen dürfen, aber dann war der Andrang so groß, dass wir doch noch mehr zugelassen haben«, sagte Jugendreferent Dieter Riechmann (59), der die Veranstaltung leitete. Dabei wurde er von mehreren Helferinnen und Helfern unterstützt. Zu diesen gehörten Marie und Jonas Fründ, Lena und Florian Rabe, Hannah Tiemeyer, Lennart Schoof sowie Anna-Lena und Marc Kruke. Sie sorgten unter anderem dafür, dass die Kinder gut abgesichert waren, wenn sie sich in die Höhe begaben. Auch das Servieren von Getränken, die bei der Hitze oft gefragt waren, gehörte zu ihren Aufgaben.

Zuerst das Sicherheitsgeschirr

Zu Beginn des Tages erklärte Dieter Riechmann den Teilnehmern, wie sie ihr Sicherheitsgeschirr anzulegen hatten. Anschließend wurden die Kinder den einzelnen Kletterstationen zugeteilt. Besonders beliebt war der Kirchturm. Dieser sollte mithilfe einer dünnen Hängeleiter erklommen werden. Wer es bis ganz nach oben geschafft hatte, konnte sich kurz in ein Fenster unter der Turmuhr setzen.

Für viel Spannung sorgte auch das Erklimmen aufgestapelter Getränkekisten. »Oben ist es viel windiger und alles wackelt mehr!«, sagte Sarah (11), die es geschafft hatte, auf 15 Kisten zu stehen. Noch eine und noch eine Kiste waren ihr angereicht worden, bis der Turm eine stattliche Höhe erreicht hatte. Eine weitere Station war die Kletterschlange. Von einem hohen Baum hingen mehrere an Seilen miteinander befestigte Holzstäbe. An deren Seiten befanden sich Trittklötze, auf denen man nach oben gelangen konnte. Da die Kletterschlange frei schwebend war, war sie besonders wackelig. Dennoch gab es genügend Kinder, die sich auch dieser Herausforderung stellten. Letzte Station war eine klassische Kletterwand an der Außenwand des Gemeindehauses. Auch diese kam gut bei den Kindern an.

»Kinder waren diszipliniert«

Das Ferienspiel-Angebot gehörte in diesem Jahr bereits zum vierten Mal zum Programm. »Der Besuch war jedes Mal gut«, sagte Leiter Dieter Riechmann. Nur in einem Jahr seien weniger Kinder gekommen – der Regen war schuld. Auch mit dem Verlauf der diesjährigen Veranstaltung sei er sehr zufrieden. »Die Kinder waren alle sehr diszipliniert. Dadurch hat alles super geklappt.« Die Möglichkeit, in Gehlenbeck klettern zu können, gibt es auch außerhalb der Ferienspiele. Etwa alle zwei Wochen trifft sich das »Adventure-Team« im Gemeindehaus (Mühlenstraße 5). Nächstes Treffen ist am 31. August von 14 bis 16 Uhr.

Hinweise der Ferienspiel-Leitung

Bei den Lübbecker Ferienspielen gibt es folgende organisatorische Änderungen: Das Handball-Schnuppertraining mit dem TuS N-Lübbecke wird für alle Altersgruppen nur am Donnerstag, 1. August, um 14 Uhr ausgerichtet. Der Dienstagstermin entfällt. Der Orientierungslauf am Donnerstagvormittag wird mit den beiden weiteren Terminen am 6. und 26. August jeweils um 16.30 Uhr zusammengelegt.

Weitere Informationen unter Telefon 05741/276-174 oder ferienspiele@luebbecke.de.