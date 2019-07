Lübbecke (WB). Die Volksbank Lübbecker Land hat nach eigenen Angaben »ein gutes Geschäftsjahr 2018« erzielt. Es gab ein Plus bei Kundeneinlagen, Mitgliederzahl und Bilanzsumme.

So stiegen die Kundeneinlagen der heimischen Genossenschaftsbank um vier Prozent auf 837 Millionen Euro, das Dienstleistungsgeschäft erwirtschaftete ein Plus von 1,6 Prozent. Und auch die Bilanzsumme kletterte erneut auf jetzt 1,14 Milliarden Euro. Diese Zahlen legten die Vorstände Ralf Rehker und Andreas Schwarze in der Vertreterversammlung des Kreditinstitutes vor.

Andreas Schwarze resümierte vor den mehr als 150 Vertreterinnen und Vertretern: »Die Volksbank Lübbecker Land ist eine kerngesunde und attraktive Bank.« Dabei seien die Rahmenbedingungen einmal mehr herausfordernd gewesen. Dazu zählen für die Volksbank wie für alle europäischen Kreditinstitute weiterhin steigende Eigenkapitalanforderungen, eine Flut von Verordnungen und Gesetzen sowie die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. »Alles wartet auf die Zinswende. Die EZB bekräftigt aber ihre lockere Geldpolitik und wird die Zinswende über das Ende des Jahres 2019 hinaus verschieben. Wir halten diesen Kurs für falsch«, sparte Vorstand Ralf Rehker nicht mit Kritik.

22 Geschäftsstellen

Die Volksbank bekennt sich zum Lübbecker Land und ihren 22 Geschäftsstellen. So investierte sie 2018 allein 1,9 Millionen Euro in die Umgestaltung der Geschäftsstelle Rahden. Mit neuen Angeboten für Mitglieder werde auch der Genossenschaftsgedanke geschärft. »Er ist zeitloser denn je, und er ist erfolgreich«, so Vorstand Andreas Schwarze.

Eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von Personen, die sich gemeinsam unternehmerisch betätigen. Sie arbeitet nach Prinzipien wie Selbstverwaltung, Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Mitgliederförderung.

Die Mitgliederzahl der Volksbank stieg auf mehr als 25.600 an. »Dies verleiht unserer Genossenschaft weitere Kraft. Und es ist eine Bestätigung, unseren Weg der konsequenten Mitgliederorientierung unbeirrt fortzusetzen«, sagte Schwarze. Die Mitglieder sollen am Erfolg des Instituts teilhaben, indem die Bank aus ihrem Jahresüberschuss heraus für das Jahr 2018 eine Dividende von 4,5 Prozent ausschüttete.

Generationswechsel

Einen Generationswechsel vollzogen die Vertreter im Aufsichtsrat. Sie wählten einstimmig Cord Lilie als neues Mitglied für drei Jahre in das Gremium. Lilie, 50-jähriger Landwirt aus Haldem, tritt die Nachfolge des Wehdemers Reinhard Schlechte an. Dieser hatte im Vorfeld auf eine mögliche Wiederwahl verzichtet. Schlechte hatte 20 Jahre im Aufsichtsrat der Volksbank mitgewirkt. Dafür wurde der 62-Jährige mit der silbernen Ehrennadel des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes ausgezeichnet. Wiedergewählt in den Aufsichtsrat wurde für drei Jahre Ruth Rosenbohm (Espelkamp).