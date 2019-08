Lübbecke (WB). Die CDU setzt in Sachen Klimaschutz auf eine praktische Lösung. Neben anderen wichtigen Themen, die während der Juli-Sitzung des CDU-Stadtverbandes Lübbecke besprochen wurden, stehen die Themen Artenvielfalt, Verbesserung der Biodiversität und auch der Klimaschutz in der öffentlichen Wahrnehmung ganz weit oben.

Nach Expertenmeinung sei eine CO2-Steuer die Lösung des Problems, so die CDU. Während der Diskussion über die Frage, ob versteuertes CO2 nicht so schädlich für die Umwelt sei wie unversteuertes CO2 kamen die Teilnehmer der Sitzung zum Ergebnis, dass gehandelt werden müsse. »Wenn wir hören, dass Forscher das Aufforsten von Bäumen und Wäldern als effektivste Maßnahme gegen die Erderwärmung bezeichnen, wird die Rolle jedes kleinen und großen Gartens für das große Klima deutlicher«, so die Meinung der CDU.

Die CDU Lübbecke habe sich daher entschlossen, in Zukunft vor Wahlen weniger zu plakatieren und dafür lieber Bäume zu pflanzen. »Da die Grundstücke der meisten CDU-Mitglieder schon sehr gut begrünt sind, suchen wir Plätze bei Vereinen, Privat- und Geschäftsleuten oder anderen Institutionen, bei denen wir Bäume pflanzen dürfen.« Hierfür stellt die Initiative »Bäume statt Plakate« der CDU Lübbecke ein erstes Kontingent von 30 Bäumen zur Verfügung. Interessenten können sich per E-Mail an mail@cdu-luebbecke.de melden.