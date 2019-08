In den vergangenen Jahren haben immer zahlreiche Radler an der Sternfahrt zum Bierfest teilgenommen.

Lübbecke (WB). 366 Teilnehmer haben im vergangenen Jahr insgesamt 11.125 Kilometer bei der Sternfahrt zum Bierbrunnenfest zurückgelegt und damit einen weiteren Rekord aufgestellt. Um diesen erneut zu brechen, lädt der Veranstalter, Lübbecke Marketing, zur nächsten Sternfahrt zum diesjährigen Bierbrunnenfest am Sonntag, 18. August, ein.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, für ihren Ortsteil oder für die Kernstadt in die Pedale zu treten. Als Belohnung gibt es am Zielort Getränke sowie Geldpreise für Projekte und Initiativen in den Ortsteilen.

Sternfahrten zum Bierbrunnenfest gab es bereits im Dutzend – und die Zahlen können sich sehen lassen. Insgesamt nahmen an den ersten zwölf Auflagen 2920 Fahrradfreunde teil und radelten zusammen 87.430 Kilometer. Diese gewaltige Zahl entspricht insgesamt mehr als zwei Erdumrundungen auf Äquatorhöhe.

Obermehner halten bislang den Gruppenrekord

Seriensieger sind bislang die Obermehner, die bei zehn von zwölf Sternfahrten Platz eins erzielt haben. Weiterhin sind Fahrten bei Dauerregen, Hitzeschlachten bei fast 40 Grad Celsius und mindestens viermal auch die Teilnahme eines Hundes – selbstverständlich im komfortablen Fahrradkorb – überliefert.

Den Wettbewerb gewinnt auch in diesem Jahr die Gruppe, in der die meisten Personen mitgefahren sind und die dann zusammengezählt die meisten Kilometer zurückgelegt haben. Dabei wird die Anzahl der Teilnehmer stärker gewichtet als die gefahrenen Kilometer. Die Radlergemeinschaft mit dem besten Ergebnis erhält als ersten Preis 300 Euro, die für Projekte im Ort eingesetzt werden sollen. Die weiteren Preise für die teilnehmenden Ortsteile werden gestaffelt von 200 Euro für Platz zwei bis hinunter zu 50 Euro für Platz acht.

Alle Interessierten, die ihren Ortsteil unterstützen und einen unterhaltsamen Tag mit Biergartenatmosphäre und verkaufsoffenem Sonntag in Lübbecke erleben möchten, können sich bei den jeweiligen Ansprechpartnern (siehe Kasten rechts) melden oder einfach zu den angegebenen Startzeiten mit dem Fahrrad erscheinen.

Hier könne sich die Teilnehmer melden

Die Teilnehmer können sich bei folgenden Ansprechpartnern melden. Die angegebenen Uhrzeiten sind die jeweiligen Startzeiten:

Alswede, Dorfplatz/Kindergarten, 10 Uhr, Klaus Torno, 05743/930446 oder 0160/7243295.

Blasheim, Sportplatz, 9 Uhr und 10.30 Uhr, Walter Hoffmann, 05741/8690.

Eilhausen, Kämpe 1, 9 Uhr, Günter Bösch, 05741/6425.

Gehlenbeck, Parkplatz Edeka, Lindenstraße/B65, 9 Uhr, Friedrich-Wilhelm Bartmann, 05741/61097 oder 0171/6270630.

Lübbecke, Parkplatz Hallenbad, 9.30 Uhr, Peter Hunke, 0151/19027052.

Nettelstedt, Grundschule, 9 Uhr, Holger Vogt, 05741/61304 oder Helmut Öwermann, 0173/2135348.

Obermehnen, Alte Schule/An der Klus, 9.30 Uhr, Karl-Friedrich Rahe, 05741/5369 oder 0175/4743990.

Stockhausen, Begegnungsstätte, 8 und 10 Uhr, Torsten Stank, 0151/50838040.