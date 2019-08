Minden/Lübbecke (WB). Nach drei Jahren theoretischer und praktischer Ausbildung haben die ersten im Kreis Minden-Lübbecke ausgebildeten Notfallsanitäter erfolgreich ihre Abschlussprüfung abgelegt. Sie sind nun maßgeblich an der Versorgung von schwer kranken oder schwer verletzten Patienten beteiligt.

Anna Grabowski, Jörg Nordlohne, Sarah Schürmann, Rachael Siemonsmeier, Marie-Lena Schomberg und Anna Lena Kelle dürfen sich ab sofort staatlich geprüfte Notfallsanitäter nennen. In einer Feierstunde wurden sie vom Verwaltungsratsvorsitzenden der Mühlenkreiskliniken, Landrat Dr. Ralf Niermann, von Kreisdirektorin Cornelia Schöder, dem Direktor der Akademie für Gesundheitsberufe Oliver Neuhaus, dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst Kreis Minden-Lübbecke, Dr. Gunter Veit, und dem Leiter der Rettungsdienstschule Jörg Nahrwold ins Berufsleben verabschiedet.

»Ihnen gebührt Anerkennung, dass Sie sich für diesen für uns alle wichtigen Beruf entschieden haben. Mit ihrem Abschluss haben Sie die höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst erworben«, sagte Dr. Ralf Niermann in seiner Rede und wies auf die anspruchsvollen Anforderungen und die hohe Qualität der dreijährigen Ausbildung hin. Auch Cornelia Schöder betonte den besonderen Stellenwert des Berufs: »Sie sind die tragenden Säulen des Rettungsdienstes im Kreis Minden-Lübbecke. Sie übernehmen eine Lebensretterfunktion.«

Bewerbungen für 2020

Notfallsanitäter übernehmen eigenverantwortlich heilkundliche Maßnahmen und sind unter anderem berechtigt, Notfallmedikamente zu verabreichen, erläuterte Dr. Gunter Veit. Als Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes Kreis Minden-Lübbecke hatte er die Ausbildung seitens des Kreises mit initiiert und die Absolventen während der Ausbildung in vielen Bereichen begleitet. In der Rettungsdienstschule der Akademie für Gesundheitsberufe wurden sowohl theoretische Inhalte unterrichtet als auch Notfallszenarien geprobt. Im Rettungsdienst kam das Gelernte zum Einsatz.

In den Häusern der Mühlenkreiskliniken haben die Absolventen außerdem den klinischen Teil der Patientenversorgung in der Zentralen Notaufnahme miterlebt. »Dass wir heute die ersten hier an der Rettungsdienstschule des Kreises Minden-Lübbecke ausgebildeten Notfallsanitäter verabschieden können, ist der Unterstützung vieler Beteiligter zu danken«, sagte Akademiedirektor Oliver Neuhaus, bevor er den ersten sechs Absolventen gratulierte.

Für die Ausbildung zum Notfallsanitäter können für den Ausbildungsbeginn am 1. August 2020 noch Bewerbungen eingereicht werden. Informationen hierzu gibt es im Internet unter www.muehlenkreiskliniken.de.