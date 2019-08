Von Kathrin Kröger

Lübbecke (WB). Wohl kaum ein Medium dokumentiert so präzise das Zeitgeschehen im Heimatort wie die Tageszeitung. Nicht nur die aktuellen Geschehnisse und Nachrichten machen die Lektüre lohnenswert, sondern auch der Blick in die alten Ausgaben – Stadtgeschichte zum Blättern. Der komplette Zeitungsbestand der LÜBBECKER KREISZEITUNG befindet sich nun im Stadtarchiv Lübbecke.

Auf dem Dachboden des Pressehauses an der Gerichtsstraße 1 wurden die lokalen Ausgaben aufbewahrt. Sie legen Zeugnis ab von den Ereignissen seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute. So manches Mal nutzten die Leser der LÜBBECKER KREISZEITUNG diesen besonderen Fundus und stöberten ausgiebig in den alten Zeitungen – um eine eigene private Chronik zum Geburtsjahr eines Freundes zu erstellen, eine Überraschung zur Silberhochzeit zu bereiten oder um die Historie eines Unternehmens oder eines Vereins aufzubereiten.

»Das ist einfach das, was uns fehlt«

An einem Dienstag rücken Christel Droste und Bettina Rohlfing vom Stadtarchiv Lübbecke mit zwei Autos an. Als sie den Dachboden betreten und die zahlreichen Bände erblicken, glänzen ihre Augen. »Das ist einfach das, was uns fehlt, und wird uns ein ganzes Stück weiterhelfen«, sagt Christel Droste. Nicht im Bestand des Stadtarchivs waren bis dato die Zeitungen von 1946 bis zur kommunalen Gebietsreform Mitte der 70er Jahre.

121 Bände müssen das Treppenhaus hinab

Aber erstmal müssen die insgesamt 121 Bände – einer davon wiegt im Schnitt fünf Kilogramm – in Kisten gepackt, durchs Treppenhaus geschleppt und ins Auto verfrachtet werden. Und diese Arbeit erweist sich als äußerst schweißtreibend, doch Mitarbeiter dieser Zeitung helfen tatkräftig mit. Ruckzuck ist der Kofferraum jeweils voll und der erste Teil des Umzugs abgeschlossen.

Nur zwei Bände beschädigt

Eine Woche später ist die Sammlung nach Jahrgängen erfasst und auf ihren Zustand hin überprüft. »Frau Rohlfing hat richtig rangeklotzt«, sagt Christel Droste. »Bis auf zwei Bände, die stark beschädigt sind, können bereits alle bei uns eingesehen werden«, ergänzt Bettina Rohlfing, die sich im Stadtarchiv um die technischen Arbeiten kümmert. Höchste Sorgfalt und Präzision verlangt diese Tätigkeit. Selbst bei der Beschriftung der Bände geht Rohlfing mit einem Zollstock vor, damit sich das jeweilige Etikett exakt an der gleichen Stelle befindet. Zuvor hat sie unter anderem Ränder begradigt, Kanten geschnitten, um weitere Einrisse am Buchschnitt zu verhindern, und den Schnitt gesäubert. Das wird mit einer Art kleinem Handfeger gemacht, so dass der Staub in den Bänden nicht in das Papier hineingedrückt wird, wie Christel Droste erklärt.

Kein Schimmelbefall

Insgesamt sei das, was nun neu hinzugekommen ist, in einem guten Zustand. »Wir konnten keinen Schimmelbefall feststellen, ein Mundschutz war somit nicht notwendig«, sagt Bettina Rohlfing. Im Archiv, in den Regalen im Untergeschoss, finden die Zeitungen natürlich die Ideal-Bedingungen für ein »schönes, langes Leben« vor, so Droste. Ideal heißt: Luftfeuchtigkeit bei 50 bis 55 Prozent, Raumtemperatur von 15 bis 17 Grad Celsius, kein Tageslicht.

Mittlerweile widmet sich auch der Ehrenamtskreis den historischen Zeitungen: Die Helfer schreiben genau auf, wie viele Ausgaben und wie viele Seiten ein Band umfasst. Und sie vermerken im Detail Reparaturbedürftiges. Kleinere Fehlstellen behebt Bettina Rohlfing, die Restaurierung liegt dann in den Händen der Buchbinderei Bernd Häseler aus Minden. Das ist für nächstes Jahr geplant.

Christel Droste schwärmt vom sinnlichen Lesevergnügen, das die gedruckten Werke bieten. »Die Haptik ermöglicht einfach ein ganz anderes Gefühl, als sich das Ganze am Bildschirm anzusehen.«