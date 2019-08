Minden/Lübbecke (WB). Wer mit dem Auto die Hausberger Straße in Porta Westfalica entlangfährt, übersieht sie meist: eine kleine Metalltür, die in den Jakobsberg führt. Der dahinterliegende Stollen, genannt »Dachs 1«, ist von 1944 bis 1945 von KZ-Häftlingen des Außenlagers Neuengamme ausgebaut worden. Der Verein KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte Porta Westfalica bietet dort seit 2016 Führungen an.

Um Jugendliche aus dem Kreisgebiet über die Geschichte des Stollens zu informieren, hat Dörte Heger von der Jugendförderung des Kreises Minden-Lübbecke eine Stollenbesichtigung unter der Leitung von Historiker Thomas Lange, Geschäftsführer des Portaner Vereins, organisiert. »Projekte zur Erinnerungskultur finden in der Regel weit entfernt vom Kreisgebiet statt. Auch hier im Mühlenkreis gibt es Erinnerungsorte, die aber weniger bekannt sind«, sagt Heger. Teilgenommen an der Führung haben etwa 20 Jugendliche aus den Jugendzentren Life-House in Stemwede, Ilex in Hüllhorst und dem CVJM aus Lübbecke.

Jugendliche beschäftigen sich mit der Thematik

Die Jugendlichen waren im Vorfeld über die Möglichkeit einer Führung informiert worden und haben sich aus eigenem Interesse heraus angemeldet. »Die Teilnahme war freiwillig und zeigt, dass sich die Jugendlichen mit der Thematik beschäftigen und an Informationen zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges in ihrer unmittelbaren Umgebung interessiert sind«, sagt Heger. Um die Möglichkeit zu haben, über das Gesehene und Gehörte zu sprechen, wurden die Jugendlichen durch Mitarbeiter der Jugendeinrichtungen während der Führung und im Anschluss begleitet.

Die Arbeits- und Haftbedingungen in Lager und Stollen beschreibt Lange während seiner Führung als grausam und menschenunwürdig. In den riesigen Stollenräumen zu stehen und sich vorzustellen, dass Menschen hier geschuftet haben, sei für die Jugendlichen nicht vorstellbar gewesen, sagt Franziska Homann von der Jugendförderung der Gemeinde Hüllhorst. Der Besuch eines Kriegsschauplatzes in unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes habe erfahrbar gemacht, dass der Zweite Weltkrieg nicht weit entfernt stattgefunden hat, sondern auch hier vor Ort. »Eine Mutter rief am folgenden Tag an, um mir zu sagen, dass der Ausflug bei ihren Kindern einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen habe und sie viel darüber erzählen würden.«

Jugendförderung

Die Kinder- und Jugendförderung im Kreis Minden-Lübbecke bietet zur Entwicklung junger Menschen ein breites Programm an. Ziel der Jugendförderung ist dabei auch, jungen Menschen im Rahmen von politischer Bildungsarbeit die Auseinandersetzung mit dem Thema »Erinnerungskultur« zu ermöglichen. Hierzu lädt die Jugendförderung regelmäßig zu Veranstaltungen für Jugendliche ein. Zuletzt gab es eine Fahrt nach Berlin, bei der unter anderem die Blindenwerkstatt Otto Weidts und eine Filmvorführung zu 100 Jahren Frauenwahlrecht besucht sowie ein Projektwochenende zum Ersten Weltkrieg im Amtsgericht Petershagen ausgerichtet wurde.

Der Stollen im Jakobsberg

Das Projekt »Dachs I« war einer von vielen Versuchen, während des Zweiten Weltkriegs kriegswichtiges Material, in diesem Fall Mineralöl, durch eine Untertageverlagerung vor Luftangriffen zu schützen. Ab März 1944 wurde der Sandsteinstollen im Jakobsberg daher weiter ausgebaut. Von März 1944 bis zur Befreiung im April 1945 wurden etwa 3000 KZ-Häftlinge des Lagers Neuengamme in Porta interniert und zur Arbeit im Stollen gezwungen. Die Gesamtzahl der in Porta ums Leben gekommenen Häftlinge ist schwer zu ermitteln, mehr als 100 sind in offiziellen Unterlagen genannt.