Ebenen spielen in der Malerei von Emil Schiegnitz eine Schlüsselrolle: Eine wird von der vorherigen beeinflusst und diese wird auch die folgende beeinflussen. Im Speicher am Burgmannshof fand die Vernissage am Sonntag ein großes Publikum. Foto: Kathrin Kröger

Von Kathrin Kröger

»Sie sind einfach nie langweilig«, sagt Anke Steinhauer, Vorsitzende des veranstaltenden Kunstvereins Lübbecke, als sie vor großem Publikum im kleinen Speicher spricht. Die »wunderbaren Farben« hätten die Kunstinteressierten schon auf der Einladungskarte entzückt. Und so kommen sie geradezu in Scharen am Sonntagvormittag zur Vernissage im Speicher am Burgmannshof, um die Werke des jungen Künstlers live zu betrachten.

Eine tolle Erfahrung

Emil Schiegnitz ist auch selbst zugegen, aus Nizza nach Lübbecke gereist. In der Stadt an der Cote d’Azur hat der 25-Jährige Schiegnitz ein Auslandsstudienjahr verbracht – an der Villa Arson Nice, einem nationalen Zentrum für zeitgenössische Kunst.

»Das war natürlich eine ganz tolle Erfahrung«, erzählt der junge Mann, der zwar in Berlin geboren wurde (Steinhauer: »Das macht sich immer gut bei einem Künstler.«), aber starke Verbindungen zum Lübbecker Land hat. In Getmold aufgewachsen, in Espelkamp das Söderblom-Gymnasium besucht und dann zum Studium der Freien Kunst nach Braunschweig gegangen.

Der Titel der Ausstellung »Le goût de l’eau« (»Der Geschmack des Wassers«) erinnert nicht nur an das Erasmus-Stipendium in Frankreich, sondern ist auch als Sinnbild für die Interpretationsspielräume, die die Werke ermöglichen, zu begreifen. »Wasser schmeckt überall anders«, sagt Emil Schiegnitz, dessen Arbeitsweise ebenfalls etwas Fließendes hat. »Die Farben fließen oft ineinander, zerfransen in ihren Konturen und geben ab und an auch einen Eindruck von Unterwasserwelten«, sagt die Vorsitzende des Kunstvereins.

Ein guter Rat

Ihr Rat an die Besucher der Ausstellung: »Geben Sie den Arbeiten ein paar Minütchen. Warum immer alles auf den ersten Blick erkennen wollen, warum nach Gegenständlichem suchen?« Das Wichtigste sei, was im eigenen Kopf passiere.

Die Objekte im oberen Raum des Speichers bieten eine weitere kreative Auseinandersetzung mit den Werken Schiegnitz’. Ursprünglich in der Bildhauer-Klasse in Braunschweig begonnen, arbeitete der Student dort intensiv mit Wachs und Paraffin. Die Objekte werden eingehüllt, es entstehen getropfte Flächen, eine Art »Schimmelpilz-Ästhetik«, wie Schiegnitz sagt. Es sind Biotope, Glaskästen mit Landschaftsanmutungen. Nach den Arbeiten an den Objekten entstanden Exponate auf Leinwänden – Gemälde mit organischem Touch. »Und es entstehen Energien«, so Anke Steinhauer – oben in den »gerahmten Wachsbildern« wie auch unten in den großen Werken.

Öffnungszeiten

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis Freitag, 27. September. Die Öffnungszeiten sind: Samstag von 11 bis 13 Uhr, Sonntag von 16 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 0151/47488955. Die Finissage ist am 27. September von 19 bis 22 Uhr im Rahmen der Veranstaltung »Abend der Künste«. Die Exponate sind auch käuflich zu erwerben.