Von Kai Wessel

Lübbecke-Nettelstedt (WB). Welche Förderinstrumente gibt es, um ein Dorf voran zu bringen? Wer hilft bei den Anträgen und mit wie viel Geld kann ein Projekt unterstützt werden? Antworten auf diese Fragen haben am Donnerstag Rainer Riemenschneider vom Amt für Kreisentwicklung und Pia Steffenhagen-Koch vom Bündnis Ländlicher Raum (BLR) in Nettelstedt gegeben. Eine Debatte gab es um die Dorfwettbewerbe.

Mobilität, Infrastruktur, digitale Entwicklung und ein attraktives Wohnumfeld: Das sind nur einige der Themen, mit denen sich die Dörfer im Kreis Minden-Lübbecke auseinandersetzen müssen, um beispielsweise junge Familien in ihren Ort zu locken. Projektideen hätten durchaus gute Chancen, einen passenden Fördertopf zu finden, hieß es von Rainer Riemenschneider und Pia Steffenhagen-Koch im Nettelstedter Gemeindehaus. Die Entscheidung, ob es eine Förderung gibt, werde in vielen Fällen inzwischen in den Regionen selbst gefällt, im Falle des Mühlenkreises bei der Bezirksregierung Detmold.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, an Geld zu kommen, biete der »Heimatscheck«. Er sieht Förderbeträge in Höhe von maximal 2000 Euro vor, hieß es in der Informationsveranstaltung. Beispiel Hahlen: Für die Sanierung zweier historischer Gräber wurde Unterstützung per »Heimatscheck« angefordert und bewilligt.

Die Kosten der Maßnahme dürfen 20.000 Euro nicht übersteigen

Auch das neue Landesprogramm mit dem Namen »Regionalbudget« will eine eigenverantwortliche Entwicklung der ländlichen Regionen unterstützen. Noch ehe das Programm überhaupt formal existiert, stünden 100.000 Euro zur Unterstützung von Kleinprojekten im Mühlenkreis zur Verfügung, sagte Pia Steffenhagen-Koch. Förderfähig sind beispielsweise die Gestaltung von Plätzen, Freiflächen und Ortsrändern oder auch der Erhalt und Ausbau von Gemeinschaftseinrichtungen und Mehrfunktionshäusern, beispielsweise für die Jugend- oder Seniorenarbeit.

Voraussetzung: Die Kosten der Maßnahme dürfen 20.000 Euro nicht übersteigen. Ist das der Fall, kommen 80 Prozent der Investitionssumme aus dem »Regionalbudget«. Darüber hinaus bestünde für die Dörfer die kostenlose Möglichkeit, Projekte von einem Planungsbüro auf ihre Machbarkeit hin prüfen zu lassen.

Unabhängig von allen Fördertöpfen und Optionen warb Rainer Riemenschneider erneut um Teilnahme an den Wettbewerben »Heimatpreis« und »Dörfer mit Ideen«. Die Resonanz bei der Premiere habe die Erwartungen übertroffen, so Riemenschneider. Aus dem Plenum kam Kritik. Jürgen Nenneker (Börninghausen) bemängelte, dass es auf den Holztagen an Resonanz und Wertschätzung für Beiträge, die nicht prämiert wurden, gefehlt habe. Gerd H. Niemeyer (Stockhausen) erklärte: »Wir wissen nicht, wer eine Entscheidung über die Projekte getroffen hat und warum.«

Tranzparenz hat gefehlt

Rainer Riemenschneider räumte ein, dass es möglicherweise an Transparenz gefehlt habe. Zugleich betonte er, dass die Preise bei den Wettbewerben aus seiner Sicht nicht im Vordergrund stünden: »Es geht nicht um Preise, es geht um den Austausch der Dörfer, das ist unser Ziel.«

Riemenschneider wies auch noch auf das Comeback des Wettbewerbs »Unser Dorf hat Zukunft« hin. Dass dem Gewinner kein Preisgeld, sondern »nur« die Beförderung auf Landesebene winkt, sorgte für eine Wortmeldung von Günter Obermeier: »Offen gesagt glaube ich, dass da ohne Preisgeld nichts los ist. Die Leute in den Dörfern werden Möglichkeiten suchen, die Geld bringen.«