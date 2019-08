Lübbecke (WB/wk). Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat erneut Kritik daran geübt, dass der Busbahnhof in Lübbecke im Zuge der Entwicklung des geplanten Einkaufszentrums Westertor direkt an den Niederwall verlegt werden soll. Gleichzeitig forderten die VCD-Sprecher Uwe Hartmeier und Thomas Dippert die Verwaltung auf, ein klimafreundliches Verkehrskonzept für die Stadt zu entwickeln.

Das Westertor zu bauen und den ZOB zu erhalten ist aus Sicht des VCD möglich. Statt verstärkt auf den Autoverkehr zu setzen, müsse aber vielmehr der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in sinnvoller Weise ausgebaut werden. Der VCD schlägt ein neues Stadtbuskonzept vor, das alle Wohngebiete, auch jene in Hanglage, erschließt. Busse sollten im Halbstundentakt fahren.

Wünschenswert seien zudem ein günstiger Tarif und die Ausgabe von Freitickets durch den Einzelhandel. Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing sollten außerdem für einen koordinierten Lieferservice sorgen, der bei größeren Einkäufen den Verzicht aufs Auto ermöglicht. Außer dem Ausbau des ÖPNV schlägt der Verkehrsclub Verbesserungen für Radfahrer vor. »An den neuen Kreiseln ist das leider nicht gelungen. Dort werden die Radfahrer dazu gedrängt, auf die Gehwege auszuweichen«, erklärte Hartmeier.

Verlust des Parkhaus West ist problematisch

Für problematisch hält der VCD den Verlust des Parkhauses West. Das werde künftig zu verstärktem Parkraumsuchverkehr in den Wohnstraßen führen. »Ich wohne selbst in so einer Straße und da stehen jetzt schon viele Autos«, sagte Hartmeier. Er schlägt eine konsequente Parkraumbewirtschaftung und eine anwohnerorientierte Parkraumplanung vor.

Entwicklungspotenzial sieht der VCD am Bahnhof. Hier schlagen Dippert und Hartmeier eine Mobilstation nach dem Vorbild der Stadt Altenbeken mit einem abgestimmten Fahrplanangebot für Bus und Bahn vor. Die Station müsse Lade- und Abstellmöglichkeiten für E-Autos, E-Bikes und Pedelecs umfassen. Zudem habe ein Fußwegcheck des VCD ergeben, dass eine Querungshilfe am Bahnhof dringend erforderlich ist.

Derzeit müssten Bahnkunden aus den nördlich gelegenen Bereichen lange Umwege zum Bahnsteig in Kauf nehmen. »Ein Ersatz für die ehemalige Fußgängerbrücke ist seit Jahren überfällig«, so der VCD. Zur Ausrichtung eines zukunftsfähigen Mobilitätskonzeptes erklärt Hartmeier: »Ob Bund, Land, Kreis oder Kommune: Überall sind Maßnahmen erforderlich, die eine deutliche Reduzierung des Autoverkehrs bewirken.«