Von Andreas Kokemoor

Mühlensprecher Siegfried Meyer ist unterwegs gewesen. Bei einer Bauernausstellung sah er lila Kühe und bunte Schweine aus Kunststoff. »Gibt es die auch in naturfarben«, fragte er den Künstler. Gab es zwar nicht, aber er kreierte einfach welche – gleich einen ganzen Stall voll. Sogar kleine Ferkel hatte die Sau, die er nach Eilhausen brachte. Seit kurzem sind sie die neuen Bewohner des Stalles. Und weil im Müllerhaus auch die Technik Einzug gehalten hat, konnte Meyer via Tonband auch den authentischen Sound, das Grunzen von Schweinen, beisteuern. Einige Besucher staunten, so echt sahen die Kunstfiguren aus.

Amerikanische Motorräder sind die Hingucker

Ein Höhepunkt des Aktionstages war der Besuch von zahlreichen amerikanischen Motorrädern, darunter in erster Linie der Marken Harley Davidson, Indian, Victory und Buell. Der Harley-Stammtisch Frotheim war mit dabei und gleichzeitig Mitausrichter. Andreas Sand, Sprecher der Frotheimer, freute sich über den großen Zuspruch, der sich schon am Mittag abzeichnete.

Das gemütliche Fahren in der Gruppe sei das, was das Fahren eines Motorrades ausmache, sagte Sand. Angesprochen fühlten sich aber auch Besitzer und Fans großer amerikanischer Autos. Einen besonderen Blickfang bot der historische Polizeiwagen von Jörg Rosemann aus Bohmte. Dieser werde in Kürze sogar in einem Krimi im Kino Quernheim zu sehen sein, verriet er. Auch einige Heinkel-Roller-Freunde und Lenker von NSU-Motorrädern gesellten sich zu den schweren Maschinen.

Geheime Tipps für gelungene Reibekuchen

Heiß begehrt waren natürlich auch die für den Mühlentag typischen Speisen. »Der Klecks Schmand ist eines unserer Geheimzutaten«, sagten Ingrid Hellmann und Birgit Lömker von der Mühlengruppe Eilhausen. Eine lange Schlange bildete sich am Stand der Müllerfrauen. Die Reibekuchen waren wieder beliebt am Kreismühlentag. Der Teig werde traditionell aus nicht zu fein geriebenen Kartoffeln, Eiern, Salz und klein gehackten Zwiebeln angerührt.

»Reibeplätzchen werden am besten in einer alten Eisenpfanne in nicht zu wenig Öl, noch besser reichlich Öl zubereitet«, sagten Hellmann und Lömker. Im Gegensatz zu Pickert, der auf heißen Platten gegart werde, würden Reibekuchen in viel Fett gebraten. »Die Pfanne erhitzen, damit das Öl richtig gut heiß wird, ist sehr wichtig. Die Reibeplätzchen sollten im Öl schwimmen«, so die Fachfrauen. Serviert wurden die Reibekuchen mit Apfelmus oder Rübenkraut.

An der alten Remise boten weitere Müllerfrauen unter anderem Holunderschorle an. Dazu nahmen sie einen Schuss Holunderblütensirup, den sie im Sommer selbst angesetzt haben, gaben ein Blatt Minze hinzu und füllten das Ganze mit Mineralwasser auf.