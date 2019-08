Das jährliche Fest soll die Anerkennung des Bundespräsidenten gegenüber dem Ehrenamt zum Ausdruck bringen. Einmal im Jahr lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den Park von Schloss Bellevue ein, um insbesondere diesen Menschen seinen Dank und Respekt zu zollen. Bei der Festveranstaltung an diesem Wochenende, 30. und 31. August, steht das vielfältige Engagement ehrenamtlich aktiver Menschen im Mittelpunkt.

Das Land Nordrhein-Westfalen gastiert in diesem Jahr als regionales Partnerland. In diesem Zusammenhang wurde die Ausstellergemeinschaft, die NRW auf der Grünen Woche in Berlin seit vielen Jahren repräsentiert, in den Park von Schloss Bellevue eingeladen. Dazu zählt auch die Privatbrauerei Barre. Die Besucher des Festes dürfen sich auf regionale Bierspezialitäten aus Lübbecke freuen, heißt es von der Brauerei.