Minden/Lübbecke (WB). Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen fordert für Minden-Lübbecke die Ausrufung des Klimanotstandes. Als wesentliches Ziel zur Eindämmung des Klimawandels soll der Mühlenkreis bis 2030 zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgt sein, so das ehrgeizige Ziel.

Der Antrag der Grünen, der den Begriff Notstand ausdrücklich symbolisch und nicht juristisch versteht, sieht vor, dass in Abstimmung mit dem geplanten Integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises ein Maßnahmenkatalog hinterlegt wird, um das Ziel zu erreichen. Künftig soll der Kreistag bei Beschlüssen auch die Folgen für das Klima mitbedenken – so wie jetzt bereits die Auswirkungen auf den Haushalt mitbedacht werden.

Beratung im September

In der Sitzung des Ausschusses für Bau, Energie, Umwelt und Verkehr des Kreises am Donnerstag, 12. September, soll über den Grünen-Antrag beraten werden (16 Uhr, Sitzungsraum V, Kreishaus Minden). In zahlreichen Städten und Gemeinden des Kreises wird wie berichtet ebenfalls aktuell über die Ausrufung eines Klimanotstandes debattiert.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, Cornelia Schmelzer, begründet den Antrag mit den bereits im Kreis deutlich sichtbaren Auswirkungen des Klimawandels. So vertrockne das Große Torfmoor , typische Moorpflanzen und Tierarten drohten auszusterben, Fischarten in der Großen Aue seien mangels Wasser verschwunden, Bäume sterben ab und die Landwirtschaft hat Ertragseinbußen, nennt Schmelzer Beispiele. »Die ökologischen Folgen sind dramatisch und werden einen massiven Einfluss auf unsere Kulturlandschaft haben«, sagt die Politikerin aus Espelkamp.

Klimaschutz als »Querschnittsaufgabe«

Die Grünen im Kreis sehen auch eine »gravierende politische Verantwortung bei uns im Mühlenkreis«. Das Ausrufen des Notstandes sei eine Grundforderung, um alle politischen Entscheidungen zukünftig darauf zu prüfen, ob sie klimafreundlich, -schädlich oder -neutral sind. Schmelzer: »Wir erwarten, dass der Kreis die Rolle des Klimaschutzes als eine Querschnittsaufgabe wahrnimmt, die notwendigen Strukturen schafft und die Verwaltung mit entsprechenden Personal- und Sachmitteln ausstattet. Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif.«

Gleichzeitig weisen die Grünen darauf hin, dass soziale, ökologische und ökonomische Belange klug miteinander verzahnt werden müssen. »Wir müssen sicherstellen, dass die Maßnahmen nicht diejenigen treffen, die finanziell schlechter gestellt sind«, so die Grünen-Fraktionschefin.

Klimakonzept in Planung

»Nach der Verabschiedung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes erwarten wir, dass ein Programm zur Klimafolgenanpassung erstellt wird, das Maßnahmen vorschlägt, um die heute schon spürbaren Veränderungen des Klimawandels abzufedern«, heißt es von den Grünen. Dies umfasst insbesondere eine Konzeption zum Umgang mit Extremwetter- und Überschwemmungsereignissen.

Das Integrierte Klimaschutzkonzept soll am Montag, 7. Oktober, im Kreistag verabschiedet werden, so die Auskunft der Grünen. Der Lübbecker Rat beispielsweise hatte seine Beratungen zu einem kommunalen Klimabeschluss mit dem Hinweis vertagt, zunächst den Inhalt des Kreiskonzeptes abwarten zu wollen.