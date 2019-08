Lübbecke (WB). Die Zeichen der Zeit sind nicht mehr zu übersehen – der Blasheimer Markt steht vor der Tür. Am Donnerstagmorgen war das traditionelle Riesenrad bereits zu drei Vierteln aufgebaut. Und am Abend war es sogar schon fast in seiner gesamten Pracht zu sehen.

Bis zur Eröffnung am Donnerstag, 5. September, sind dann auch die restlichen Karussells und Buden aufgebaut. In diesem Jahr feiert der Blasheimer Markt offiziell seine 450. Auflage. Nach Recherchen der Stadt dürfte die Veranstaltung allerdings schon deutlich älter sein. So oder so ist der Blasheimer Markt ein echtes historisches Schwergewicht unter den deutschen Volksfesten.

Zur Einordnung: Das größte Volksfest der Welt, die Münchener »Wiesn«, wird in diesem Jahr in 189. Auflage 210 Jahre alt, der »Cannstatter Wasen« in Stuttgart durfte letztes Jahr sein 200. Jubiläum feiern. Für sich genommen sind das stolze Zahlen, aber an den Blasheimer Markt kommen sie nicht annähernd heran.