Lübbecke (WB). Zum Schulbeginn hat die Polizei am Mittwoch und Donnerstag kreisweit Tempokontrollen vorgenommen. Dabei wurden insgesamt 297 Fahrzeuge überprüft. In 60 Fällen stellten die Ordnungshüter Geschwindigkeitsverstöße fest.

Zudem ahndeten die Einsatzkräfte Verstöße gegen die Gurtpflicht (10) sowie das Handyverbot (6). Insgesamt erhoben die Polizisten 69 Verwarnungsgelder und fertigen 16 Anzeigen. In die Schwerpunkteinsätze waren auch die Radarfahrzeuge des Kreises Minden-Lübbecke und der Stadt Minden eingebunden.

Trauriger Spitzenwert war Tempo 78 in einer 30er-Zone in Espelkamp am Donnerstag. Aber auch in Nettelstedt zeigte das Display der Beamten in der Nähe der dortigen Grundschule mit 63 bei erlaubten 30 Stundenkilometern einen deutlich zu hohen Wert an. Zudem fielen am Mittwoch zwei Autofahrer in Bad Oeynhausen mit 58 Stundenkilometer und in Minden mit Tempo 59 bei jeweils zulässigen 30 Stundenkilometer negativ auf.

Ladung nicht gesichert

Im ersten Halbjahr 2019 verunglückten im Kreis Minden-Lübbecke 49 Kinder (bis einschließlich 14 Jahren). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies ein Rückgang um 25. Von Januar bis Juni dieses Jahres registrierte die Polizei insgesamt 12 Schulwegunfälle mit insgesamt 11 verunglückten Kindern.

Die Einsatzkräfte hatten ihre Blicke aber nicht nur auf Temposünder ausgerichtet. So stoppten die Beamten am Donnerstag in Kutenhausen einen Kleintransporter samt Anhänger, da dessen aus Grünabfällen bestehende Ladung nicht gesichert war. Um seine Fahrt fortsetzen zu können, musste der Fahrer eine geeignete Abdeckung organisieren. Dafür kam der Auftraggeber der Fahrt persönlich per Fahrrad und brachte ein Netz.

Als die Polizisten dem Mann erklärten, dass auch er mit einer Anzeige rechnen müsse, zeigte der sich misslaunig. Zur Aufbesserung seiner Laune dürfte sicherlich nicht beigetragen haben, dass der Mann keine fünf Minuten später auf der Heimfahrt von einer weiteren Polizeistreife angehalten wurde. Grund dafür war der Umstand, dass der Mann beim Radeln mit dem Handy telefonierte, was ihn 55 Euro kostete.