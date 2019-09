Auf Stolperfallen wird beim Rundgang über das Gelände geachtet. An dieser Ecke gegenüber dem Backfischwagen Wenning ist bereits neu asphaltiert worden. Foto: Friederike Niemeyer

Lübbecke-Blasheim (WB/fn). Bei bestem Blasheimer-Markt-Wetter – angenehme Temperaturen, nicht zu viel Sonne – haben die Mitglieder des Blasheimer-Markt-Ausschusses am Sonntagmorgen das Festgelände in Augenschein genommen, bevor es am Donnerstagnachmittag dann losgeht. Mehr als die Hälfte der Buden und Zelte steht bereits, unter anderem ist auch das Gerüst der Achterbahn schon zu bestaunen.