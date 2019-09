Die Kartoffeln haben am Mittwochmorgen den Verkehr an der Kreuzung B239/B65 in Lübbecke behindert. Sie waren von einem Anhänger gefallen. Foto: Friederike Niemeyer

Lübbecke (WB). Eine ganze Menge verlorener Kartoffeln haben den Verkehr auf der viel befahrenen Kreuzung B 239/B 65 in Lübbecke am Mittwochvormittag behindert. Die Anhängerklappe eines in Richtung Espelkamp fahrenden Traktorgespanns war plötzlich aufgesprungen, wodurch sich die Ladung im Kreuzungsbereich und auf dem Fahrstreifen der B239 in nördlicher Richtung auf einer Länge von 60 bis 70 Metern verteilte.