Nach ersten Ermittlungserkenntnissen befuhr ein Espelkamper (57) gegen 19.05 Uhr mit einem VW die Isenstedter Straße in nördliche Richtung aus Gehlenbeck kommend. Als er zwischen der Weidenstraße und der Kreisbahnstraße abbremste, um am rechten Fahrbandrand anzuhalten, kam es zur Kollision mit dem ihm nachfolgenden Opel einer 26 Jahre alten Fahrzeugführerin aus Espelkamp. Dadurch schleuderte der Volkswagen in den Straßengraben, während der andere Pkw auf der Straße verblieb. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 26-Jährige und wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn von den Einsatzkräften in beide Richtungen für etwa eine Stunde gesperrt.