Lübbecke- Blasheim (ko). Der letzte Funke vom Feuerwerk ist gerade verflogen, da gehen die Hände in Blasheim im Festzelt von Meiers Deele zum Himmel. Der Party-Star vom Ballermann auf Mallorca betritt die Bühne. Hunderte Besucher davor stehend oder sitzend an den Tischen grölen »Johnny Däpp, Däpp, Däpp«.

Und der Sänger ruft ihnen entgegen: »Ich will Blasheim zurück«, in Abwandlung seiner originalen Version »Ich will Malle zurück«. Eine Stunde lang unterhielt der Mallorca-Star sein Publikum aufs Beste. Es schien ganz so, als ob er sich an seinen ersten Besuch auf dem »Blama« vor zwei Jahren erinnerte. Aber auf jeden Fall wusste er, dass dieses Volksfest seinen 450. Geburtstag feierte. Aus diesem Grund sang er zusammen mit allen Personen im Zelt ein großes »Happy Birthday«.

Foto: Andreas Kokemoor

»Wer war dieses Jahr schon auf Malle?« Die legendäre Frage war Programm. Und schon wieder gingen alle Hände nach oben. Lorenz Büffel sang den Sommerhit seiner Freundin Carolina Noeding »Inselkind«. »Beate« und »Ich will Sex mit dir« gab Büffel ebenso zum Besten. Einige Feuerzeuge gingen an, als Lorenz Büffel eine abgewandelte Version des Klassikers der Kelly-Family »Sometimes« sang.

»Alle winken. Alle winken. Und keiner weiß, warum.« Büffel hatte seine Zuhörer im Griff. Zweimal sang er in voller Länge seinen Tophit »Johnny Däpp«. Zweimal durften sogar Zuschauer aus dem Publikum auf die Bühne, um mit ihm zusammen zu singen.