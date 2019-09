Lübbecke (WB/ko). Ob Zimmerer, Maurer, Vereinskameraden oder Steuerfachangestellte: Einmal im Jahr treffen sich alle auf dem Blasheimer Markt. Es hat Tradition, dass der Chef am Freitagmorgen auf dem Festgelände einen ausgibt. Das war auch diesmal so.

Viele Chefs wissen, dass sich die Großzügigkeit und unabhängig vom Job gemeinsam

Der Freitag auf dem Blasheimer Markt Fotostrecke

Foto: Andreas Kokemoor/Kai Wessel

verbrachte Zeit positiv auf die Stimmung im Arbeitsalltag auswirkt. Für Klaus Harland, Chef von Harland-Bau in Eilhausen, steht fest, dass dieser Tag die Arbeitsmoral der Mitarbeiter enorm stärkt. Für Harland sei der Tag auf dem Blasheimer Markt so wichtig wie die Weihnachtsfeier. »1990 waren wir hier das erste Mal, damals waren wir vier Mann.« Inzwischen seien auch ehemalige Mitarbeiter der Eilhauser Firma dabei.

Viele Unternehmen haben mit den Jahren Stammplätze gefunden. Wer das Bauunternehmen Skotzek an einem Marktfreitag in dringenden Angelegenheiten erreichen will, findet es am Bierkarussell. »Uns gefällt es hier besonders gut«, heißt es aus der fröhlichen Runde.

Raus aus dem Büroalltag

Besonders schön gedeckt sind immer die Tische im Gasthaus Rose. Hier trifft sich unter anderem das Personal des Steuerberatungsbüros Rüting, Klemenz und Nahmmacher aus Lübbecke. Einmal im Jahr raus aus dem Büroalltag und gemeinsam schnacken – das muss eben auch mal sein.

Einen besonders prägenden Eindruck für den Aktionstag hinterlässt stets die Begegnung mit den Zimmerern. Kurz vor dem Blasheimer holen die ihre Zunftkleidung aus dem Schrank. Das Hemd muss weiß strahlen, an der Weste darf kein Knopf fehlen. Sonst wäre der Marktauftritt ja nicht perfekt.

Beim »Mädchentreff« finden ehemalige Arbeitskolleginnen und Bekannte wieder zusammen. Manche treffen sich nur einmal im Jahr, nämlich genau an diesem Tag. Blasheimer Markt ist eben nur einmal im Jahr. Ein Pflichtprogramm der geselligen Art, sehr beliebt. Gerne auch mit Schweinshaxe und Sauerkraut. Einige ziehen allerdings die Tour von Getränkebude zu Getränkebude vor. Wie gut, dass nach dem Freitag nur noch das Wochenende kommt.