39 Einsatzkräfte mit acht bis neun Fahrzeugen sind zur ehemaligen Mosterei an der Weststraße ausgerückt. Foto: Eva Rahe

Lübbecke-Blasheim (WB/kk). Während der Blasheimer Markt in vollem Gange gewesen ist, die Menschen gefeiert haben, mussten die Lübbecker Feuerwehrkameraden unweit des Festgeländes zum Einsatz ausrücken. Am Freitag um 14.48 Uhr traf die Alarmierung ein, dass es an der Weststraße brennt. Unter der Leitung des Lübbecker Feuerwehrchefs Mario Bringewatt eilten 39 Feuerwehrmitglieder zu einem seit Jahrzehnten leer stehenden Haus – der früheren Mosterei Holsing.