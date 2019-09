Von Kai Wessel

Zehn Euro kostete ein Ticket, um den Auftritt des ehemaligen Vize-Kanzlers Sigmar Gabriel in Meiers Deele zu erleben. 500 Besucher erhielten für ihr Geld Getränke frei Haus und Steckrübeneintopf. Die Kosten für den Empfang in Höhe von 10.000 bis 15.000 Euro sollen etwa zur Hälfte durch Sponsoring und Lübbecke Marketing gedeckt worden sein.

Launige Rede und Steckrüben

Stadtsprecher Andreas Püfke betonte, dass Sigmar Gabriel ohne Honorar in Blasheim aufgetreten sei und nicht einmal Fahrtkosten verlangt habe: »Er hat nur den Steckrübeneintopf bekommen.« Gabriel war es gelungen, das Publikum mit einer launigen Rede, die eine Prise Selbstironie enthielt, wiederholt zum Lachen zu bringen. Im Vorfeld des Jubiläums hatte die Stadt auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) angefragt, der aber terminlich verhindert war und mit Bedauern abgesagt hatte.

Auf vier Tage in Blasheim blickt Malte Brosent (33) zurück. Der Verwaltungsmitarbeiter trat als Marktmeister die Nachfolge von Jörg Redeker an. Am Montag erklärte er auf Nachfrage: »Ich bin sehr müde und kaputt, aber sonst geht es mir ganz gut.« In den vergangenen 14 Tagen habe er viele Überstunden aufgebaut. Doch die Arbeit habe ihm Spaß gemacht: »Die Zusammenarbeit mit den Schaustellern war wirklich gut. Brosents Dank galt unter anderem auch der städtischen Mitarbeiterin Beatrice Kuhm (Dezernat 1, Ordnung und Soziales), die eine wichtige Stütze gewesen sei.

Brosent räumte ein, dass ihm nun ein paar Tage Urlaub gut zupass kämen: »Aber es gibt noch Einiges in der Nachbearbeitung zu erledigen.« Nach den positiven Erfahrungen seiner Premiere fühlt sich Malte Brosent für weitere Einsätze als Marktmeister gewappnet: »Klar, irgendeiner meckert immer, aber insgesamt lief es gut. Ich mache das jetzt ein, zwei, drei, vier Jahre lang weiter.«

Kommentar

Es immer allen recht zu machen, ist schwierig. Dennoch darf der Jubiläumsmarkt mit seinen Besonderheiten als sehr gelungen bezeichnet werden. Der Auftakt war nicht nur für Kinder und Familien eine schöne Sache, sondern er sorgte auch dafür, dass es am Donnerstag auf dem Kirmesgelände schon früh recht gut besucht war.

Zum Empfang: Kritiker hatten im Vorfeld befürchtet, es würde eine elitäre und abgehobene Veranstaltung. Doch der Empfang war so volksnah und bodenständig wie der dargebotene Steckrübeneintopf. Gewiss, die Stadt hat für diesen Festauftakt etwas Geld in die Hand genommen. Sigmar Gabriel wollte davon aber nichts haben. Das ist durchaus bemerkenswert.

Fazit: Die Stadt hat neue Maßstäbe für einen Markt gesetzt, dessen Strahlkraft über die Stadtgrenzen hinaus reicht. Bleibt zu wünschen, dass der 451. Markt daran anknüpfen kann. Kai Wessel