Am 6. September ist eine alte Mosterei in Blasheim ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Foto: Polizei Minden-Lübbecke

Lübbecke (WB). Nach dem Brand auf dem Gelände einer ehemaligen Mosterei in Blasheim am vergangenen Freitag geht die Polizei von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus. Eine technische Ursache für das Feuer am 6. September schließen die Ermittler nach ihren Untersuchungen an der Weststraße aus. Die Polizei sucht jetzt zwei Jugendliche als Zeugen.