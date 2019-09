Der 45. Geburtstag der Kirchenorgel in Alswede sollte ordentlich gefeiert werden. »Auch wenn es kein runder Geburtstag ist, unsere Kirchenorgel hat gesagt, sie möchte eine große Fete machen«, erklärte Pfarrer Klaus-Dieter Obach bei seiner Begrüßung. Dieser Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Nach einem feierlichen Einstieg durch Organist Henrik Langelahn und dem Stück »Fanfare« ging es vierhändig weiter. Kathrin Barlach unterstützte Henrik Langelahn und übernahm die hohen Töne auf der Orgelklaviatur. Mit der außergewöhnlichen Kombination von Orgel und Saxofon ging es weiter. In zwei klassischen Stücken zeigten Saxofonist Matthias Lahrmann und Organist Henrik Langelahn, wie gut diese beiden Instrumente harmonieren können.

Überraschung gelungen

Die erste Überraschung war gelungen, als Pfarrer im Ruhestand Ulrich Wolf auf die Empore trat und den »Zauberlehrling« von Goethe rezitierte. Ulrich Wolf zeigte, dass man als Pastor auch weltliche Literatur kann. Er las die Auseinandersetzung zwischen dem jungen Zauberlehrling und seinem ungehorsamen Besen mit großem schauspielerischen Elan. Seine Lesung wurde von der Orgel und verschiedenen anderen In­strumenten begleitet.

Dass die große Kirchenorgel auch so etwas scheinbar Triviales kann, wie Filme begleiten, zeigte sie im nächsten Teil. Auf der aufgebauten Leinwand erschienen zwei alte Bekannte: Laurel und Hardy, besser bekannt als »Dick und Doof«. Durch die Begleitung der Kirchenorgel wurde dem alten Klassiker »Der Klaviertransport« neues Leben eingehaucht. Dabei gab Organist Henrik Langelahn sein Bestes und hatte sichtlich Spaß mit dem Stück – genau wie das Publikum, das herzlich lachte.

Ein Geheimnis wird gelüftet

Nun war der Moment gekommen, wo Pfarrer Obach sein angekündigtes Geheimnis lüftete. Auf der Empore enthüllte er zwei historische Kirchenfiguren, die von nun an für alle Interessierten zugänglich gemacht werden sollen. Eine dritte Figur, der geschnitzte David, stehe im Preußenmuseum in Minden, erklärte Klaus-Dieter Obach. Er philosophierte noch über die biblische Figur des Davids, als sich aus der Mitte der Kirche ein Gesang erhob. Immer mehr Sängerinnen und Sänger standen aus den Reihen der Gemeinde auf und stimmten das Lied »Hallelujah« von Leonard Cohen an. Die Überraschung war gelungen. Für diesen »Flashmob« hatten sich die Chöre Concino aus Gestringen und Pantarhei aus Levern zusammengetan und das Stück geprobt.

Abwechslungsreich und überraschend ging der Nachmittag weiter. Als Ulrich Wolf das Gedicht »Meer« von Erich Fried rezitierte, erklang von der Empore plötzlich eine Trompete. Überraschungsgast Lothar Sass hatte sich zu den frisch enthüllten Engelsfiguren gesellt, um das Gedicht zu begleiten. Wunderschön war das Zusammenspiel von Saxophon, Klavier und Trompete und der gefühlvollen Lesung von Ulrich Wolf.

Versteigerung zum Ausklang

Der Wunsch, ein tolles Fest zu feiern, war somit mehr als erfüllt. Zum Abschluss gab es sogar ein kleines Feuerwerk, wenn auch nur auf der Leinwand. Die Gäste klatschten und klatschten und bedankten sich für das gelungene Konzert.

Zum Ausklang wurden noch einige Kirchenutensilien wie Orgelpfeifen versteigert. Ein alter Kirchstuhl und verschiedene Kerzenhalter können noch erworben werden.