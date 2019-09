Die Sozialdemokraten präsentierten ihren frisch gekürte Kandidaten am Mittwoch, nachdem er am Dienstagabend in der Sitzung des Kreisvorstandes der Minden-Lübbecker SPD gewählt wurde. Ingo Ellerkamp ist verheiratet und wohnt mit Ehefrau und drei Töchtern in Petershagen. Seit 2012 ist er Baudezernent der Stadt Lübbecke.

Die politische Nominierung Ellerkamps wird im November beim Kreisparteitag der SPD in Espelkamp erfolgen. Er wird sich den Parteifreunden mit einer Vorstellungstour im Kreis vorstellen. Dabei macht er Station in Lübbecke, Minden und Bad Oeynhausen.