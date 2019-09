Von Freya Schlottmann

In der aktuellen Klima- und Umweltdebatte habe vor allem das Thema Plastik bei den Landfrauen des Kreises Minden-Lübbecke einen »Denkprozess« in Gang gesetzt, wie es von Seiten des Vorstandes heißt. Dieser Denkprozess sei aber noch lange nicht zu Ende gedacht. Vor allem bei der Vermeidung von Plastik sei es noch wichtig, die Gedanken auch in die Tat umzusetzen: Angefangen beim Verzicht auf den Plastikbeutel beim Obstkaufen, Mehrwegverpackungen für Einkäufe zu nutzen oder Plastiktüten wiederzuverwerten.

Landfrauen produzieren Mehrwegbecher

Häufig in der Diskussion sind auch die zunehmend unbeliebten To-Go-Becher für Heißgetränke, die Unmengen von Müll verursachen. Um als Vorbild voran zu schreiten, bieten die Landfrauen deshalb einen eigens gestalteten und regional produzierten Mehrwegbecher an, der die Landfrauen durch das kommende, plastikfreie Jahr begleiten soll.

»Wir haben in den vergangenen Monaten einiges ausprobiert und Gewohntes geändert«, sagt Vorstandsmitglied Eva Rahe. Durch das neue Jahresprogramm sollen diese Erfahrungen nun weitergegeben und im Austausch weiterentwickelt werden. Eine Möglichkeit dafür bietet beispielsweise der Landfrauen-Service »Umweltbewusst Selbstgemacht« mit Tipps und Praxisanleitung für Haushalt, Ernährung oder so genannten Upcycling-Aktionen. Zudem gibt es gemeinsam mit dem DHB Netzwerk Haushalt und der AG Frauen am 3. Februar 2020 im Viktoria-Hotel in Minden einen Vortragsnachmittag, bei dem die Krimiautorin Melanie Lahmer das Thema »Zero Waste, Plastikfrei und Minimalismus für Einsteiger« vertiefen wird.

Auftakt am 21. Oktober

Der offizielle Startschuss für das neue Landfrauenprogramm fällt bereits am 21. Oktober mit dem Kreislandfrauentag in der Stadthalle Lübbecke. An diesem Tag wird aber nicht nur der Saisonbeginn, sondern auch der 90. Geburtstag der Landfrauen im Kreis Minden-Lübbecke gefeiert. Anders als in den vergangenen Jahren bestimmen dieses Mal die einzelnen Ortsverbände das Programm und bringen sich darin selbst mit ein. Zudem begrüßt das Vorstandsteam die Ehrengäste auf dem roten »Mühlensofa«.

Als weiteren Höhepunkt im Programm nennen die Vorstandsmitglieder den Auftritt von Rita Apel beim Neujahrsempfang am 18. Januar 2020 im Bürgerhaus Espelkamp. Die pensionierte Rentnerin slammed dann nämlich ihr »Kindergedicht vom Mikroplastik«. Sehr beliebt sei in den vergangenen Jahren das Rudelsingen gewesen, erklären die Vorstandsmitglieder. Auf Wunsch vieler Mitglieder wird deshalb am 15. Mai 2020 im Preußen-Museum in Minden wieder gemeinsam gesungen. »Ebenfalls sehr gefragt sind die von uns organisierten Fahrten«, verrät Eva Rahe. Im kommenden Jahr geht es deshalb für die Landfrauen unter anderem nach Kanada und Norwegen. »Vor allem in Kanada stehen landwirtschaftliche Themen auf dem Programm«, sagt sie.

Abschluss mit der Sommer-Brise

Neu im Programm ist die Veranstaltung »Sommer-Brise« am 26. Juni 2020, die das Landfrauen-Jahr abschließen wird. Die Organisatorinnen konnten für die Premiere auf der Freilichtbühne Nettelstedt die Bad Oeynhausener Krimiautorin Carla Berling gewinnen, die aus ihrer Ehe-Komödie »Der Alte muss weg« lesen wird. »Zusätzlich gibt es erstmals ein Mitbringbuffet, bei dem jeder so viel mitbringt, wie er selbst auch isst«, erklärt Eva Rahe das Konzept.

Aktuell zählt der Kreislandfrauenverband Minden-Lübbecke 3700 Mitglieder, die sich auf zehn Ortsverbände aufteilen. Das Jahresprogramm richtet sich aber nicht nur an die Mitglieder, sondern an alle Frauen aus dem Kreis.