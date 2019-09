Von Friederike Niemeyer

Lübbecke/Minden (WB). Lübbeckes Baudezernent Ingo Ellerkamp will 2020 für die SPD Landrat des Kreises Minden-Lübbecke werden. Das hat der SPD-Kreisvorstand am Mittwoch bekannt gegeben. Ellerkamp ist der erste Bewerber um die Nachfolge von Amtsinhaber Ralf Niermann, der an die Öffentlichkeit geht.

»Wir stellen den Amtsinhaber und wollen auch den nächsten Amtsinhaber stellen«, sagte Kreisvorsitzender Michael Buhre am Mittwoch bei der Präsentation. Ralf Niermann (SPD, 56 Jahre), seit 2007 Chef im Mindener Kreishaus, hatte vor gut einem Jahr bekannt gegeben, sich nicht ein drittes Mal zur Wahl stellen zu wollen.

Viel Erfahrung

Der 45-jährige Familienvater Ingo Ellerkamp lebt in Petershagen, ist dort auch politisch aktiv, hat aber durch seine berufliche Position viele Kontakte im Altkreis Lübbecke. Als Baudezernent hat Ellerkamp in Lübbecke nicht nur zahlreiche Großprojekte verantwortet – von der Marktplatzumgestaltung über die neue Verkehrsführung am Niederwall bis aktuell hin zum Westertor. Der studierte Raumplaner hat auch bei kritischen Themen – etwa wenn es um den jahrzehntelangen Zankapfel Weingartenstraße ging – erfolgreich Planungsprozesse zu Ende geführt. Mit seiner engagierten, aber sachlichen Art hat er auch emotional aufgeladene Bürgeranhörungen stets im Griff behalten. Eine Eigenschaft, die Ellerkamp sicher auch bei seiner Amtsführung als Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion in Petershagen zugute kommt.

Er sei mit Leib und Seele Mühlenkreisler, sagte Ingo Ellerkamp zu seiner Motivation, Landrat werden zu wollen. »Ich liebe meine Heimat und mag die Menschen, die hier leben. Und ich will mitgestalten.« Er freue sich auf den anstehenden parteiinternen Vorstellungsprozess, auf den Wahlkampf, und darauf, die Ecken im Mühlenkreis zu besuchen, die er noch nicht kenne.

Zu MKK und Multihalle

Eindeutig bekannte sich Ellerkamp zur öffentlichen Trägerschaft der Mühlenkreiskliniken (MKK): »Da gibt es kein Deuteln dran.« Ein Klinikangebot in erreichbarer Nähe sei unverzichtbar. Er sprach sich für einen transparenten Diskussionsprozess um die Zukunft der MKK aus, an dessen Ende nachvollziehbare Entscheidungen stehen sollten. Auch die Frage, ob die politische Steuerung der MKK (Stichwort nichtöffentlich tagender Verwaltungsrat) derzeit optimal organisiert sei, sollte diskutiert werden. Zum Thema Multifunktionshalle in Minden sagte der Petershagener, dass er ein solches Kultur- und Freizeitangebot grundsätzlich für einen wichtigen Standortfaktor halte. Auch eine Beteiligung des Kreises sei sinnvoll – allerdings nicht, zunächst 15 Millionen Euro in die Kampahalle zu stecken, die auch danach eine alte Halle bleibe.

Kreisvorsitzender Michael Buhre lobte, dass die SPD mit Ingo Ellerkamp einen Kandidaten haben, der beide Altkreise kenne und für eine Entwicklung des ganzen Kreises eintrete. Die Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Birgit Härtel sagte, es sei an der Zeit, 45 Jahre nach der Gebietreform das Denken in Altkreisen, in West- und Ostkreis, endlich aufzubrechen. Mit Ellerkamp könne dies gelingen.

Drei Infoveranstaltungen

Schon vor einem Jahr habe der SPD-Kreisvorstand erste Überlegungen angestellt, welche Erwartungen die SPD an ihren künftigen Landrat habe, schilderte Buhre. Es habe sich ein »anspruchsvolles Profil« ergeben. Von etwa 15 Bewerbern seien am Ende zwei übrig geblieben. Der Kreisvorstand habe sich Dienstag dann für Ingo Ellerkamp ausgesprochen. Beim Kreisparteitag am 15. November in Espelkamp soll die politische Nominierung folgen. Zuvor will sich Ellerkamp bei drei Infoveranstaltungen vorstellen: am 6. November voraussichtlich in Lübbecke, am 9. November voraussichtlich in Minden und am 10. November in Bad Oeynhausen.